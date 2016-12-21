بالصور: جلسة طارئة للتشريعي بغزة بحضور بعض نواب فتح ونواب حماس لأول مرة منذ2007

غزة/PNN/ انطلقت فعاليات الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، اليوم الأربعاء، التي دعت إليها رئاسة المجلس لمناقشة قرار الرئيس محمود عباس، رفع الحصانة عن عدد من النواب.

ونقلت مواقع اعلامية تابعة لحماس التي تابعت أعمال الجلسة في مقر المجلس، أنّ نواب عن حركة فتح في قطاع غزة يشاركون لأول مرة منذ عام 2007، فيما أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها.

وأوضح المركز الفلسطيني للاعلام أنّ عدداً من النواب المشاركين بالجلسة من الضفة الغربية عبر الهاتف، لافتاً إلى أنّ هناك إجماع داخل الجلسة على أنّ رفع الحصانة عن النواب ليس من اختصاص رئيس السلطة.

ونقل الموقع عن النائب عن حركة فتح أشرف جمعة، أنّ نواب حركته قرروا المشاركة لأول مرة منذ عام 2007، للحديث بشكل قانوني عن موضوع المحكمة الدستورية، ورفع الحصانة عن النواب.

يذكر أن المجلس التشريعي معطلٌ منذ عام 2007 بعد انقلاب حركة حماس على السلطة وسيطرتها على قطاع غزة بقوة السلاح حيث تعقد حماس جلساته في غزة بشكل دائم بمقاطعة الكتل البرلمانية، عدا كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.

بدورها، قالت كتلة “أبو علي مصطفى” البرلمانية (التابعة للجبهة الشعبية)، إنها قررت مقاطعة الجلسة “الاستثنائية” التي يعقدها المجلس التشريعي اليوم.

وأوضح النائب عن الجبهة الشعبية، جميل المجدلاوي، أن كتله البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة لأن “مثل هذه الجلسات تحتاج إلى توافق وطني، ولا نريد أن نزيد الأمور تعقيدًا، وكما هو الحال بخصوص بقية العناوين الخاصة باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة توحيد مؤسساتنا كلها وتفعيلها عبر توافق وطني”.

و وفق الموقع الحمساوي فان المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، أكد رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح؛ محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي، إلا أن الأخير أكد عدم تلقي النواب أي قرار رسمي من المجلس التشريعي أو من الرئيس عباس يفيد بنزع الحصانة البرلمانية عنهم.