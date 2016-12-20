ارتفاع على مؤشر وتداولات بورصة فلسطين

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رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.31%، اليوم الثلاثاء، في جلسة شهدت ارتفاعا في قيمة تداولاتها عن الأسبوع الأخير، ووصلت إلى حوالي 1.3 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 528.31 نقطة، مرتفعا 1.63 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشري قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.53%، واستقرار مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع التأمين، مع انخفاض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.32%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 557 ألف سهم في 91 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، ارتفع منها سهم 3 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر 8 شركات.

وارتفع سهم شركات أبراج الوطنية، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للتنمية والاستثمار.

وانخفض سهم الشركات التالية: القدس للاستثمارات العقارية، ومصانع الزيوت النباتية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”.

والشركات التي استقر سهمها كانت: بنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وسجاير القدس، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، والبنك الوطني.

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