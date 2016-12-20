ارتفاع على مؤشر وتداولات بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 528.31 نقطة، مرتفعا 1.63 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشري قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.53%، واستقرار مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع التأمين، مع انخفاض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.32%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 557 ألف سهم في 91 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، ارتفع منها سهم 3 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر 8 شركات.

وارتفع سهم شركات أبراج الوطنية، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للتنمية والاستثمار.

وانخفض سهم الشركات التالية: القدس للاستثمارات العقارية، ومصانع الزيوت النباتية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”.

والشركات التي استقر سهمها كانت: بنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وسجاير القدس، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، والبنك الوطني.