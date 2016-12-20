محكمة الاحتلال تمدد اعتقال ابو غوش ومصطفى حتى الجمعة القادم

رام الله /PNN-اصدرت ما تسمى محكمة الصلح في القدس مساء اليوم الثلاثاء امر بتمديد اعتقال الفتية خالد عوني ابوغوش ، ومحمد مصطفى من بلدة العيسوية وسكانها،وذلك حتى يوم الجمعة القادم بحجة استكمال التحقيق معهم ، والجدير ذكره أن اعمارهم تتراوح مابين 16-17 عاما ، واعتقلتهم قوات الاحتلال فجر اليوم ضمن حملة الاعتقالات في مدينة القدس .

وأدانت جبهة النضال الشعبي قرار التمديد، معتبرة ذلك خطوة تعبر عن خرق للقوانين وبهدف الضغط على المعتقلين.

معتبرة ذلك القرار استفزازي وأن كافة اجراءات المحكمة باطلة ،وتأتي في سياق سياسة الاحتلال العنصرية والمنافية لكافة القوانين.