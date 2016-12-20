“التربية والتعليم” تعلن عن منح دراسية في الهند

رام الله/PNN – أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) للعام الدراسي 2017-2018، وذلك في جميع التخصصات باستثناء الطبية منها وتخصص الأزياء.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة الرابط الآتي www.mohe.pna.ps/scholarships في موقعها الإلكتروني للإطلاع على الشروط والتفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد المحدد للتقديم، إضافةً للحصول على طلب الالتحاق والاطلاع على قائمة الجامعات المطروحة.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21/12/2016 حتى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 2/1/2017، مشيرةً إلى أن طلبات طلبة قطاع غزة تُقدّم في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة.