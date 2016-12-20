غرفة تجارة نابلس تفتتح دورة تدريب مدربين في مجال الصحة والسلامة المهنية

نابلس/PNN-افتتحت غرفة تجارة وصناعة نابلس صباح اليوم دورة تدريب مدربين في مجال الصحة والسلامة المهنية وذلك في قاعة الغرفة بحضور رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم ، والامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، والامين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة ، ومنسق مشروع غرفة كولون الحرفية تيسير اسعيد ، ومدرب الدورة ومدير المركز الوطني الفلسطيني للصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة نافذ شعراوي ، وحضور ممثلة مديرية عمل محافظة نابلس فريال سعد ، وبمشاركة 26 مشارك من شتى منشآت القطاعات الاقتصادية والنقابات العمالية. وـتأتي الدورة في اطار الدعم المقدم من مشروع غرفة كولون الحرفية ، وضمن الشراكة الثلاثية بين اطراف الانتاج ، وتستمر لثلاثة ايام متتالية.

وفي كلمته في افتتاح الدورة رحب عمر هاشم برؤوساء وممثلي الجهات الشريكة ، وبالمشاركين جميعا ، وشكرهم على مشاركتهم في الدورة التدريبية بعنوان (تدريب مدربين حول الصحة والسلامة المهنية) المنعقدة في الغرفة اليوم بدعم من مشروع غرفة (كولون) الحرفية ، وبالتعاون مع المركز الوطني الفلسطيني للصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة ، آملا ان تصل الدورة الى تحقيق اهدافها. وقد جاء اهتمام القطاع الخاص بقضية الصحة والسلامة المهنية من باب الحرص والحفاظ على رأس المال العامل البشري ، الذي هو اساس اي تنمية مجتمعية ، وتعزيزاً للوصول الى التنمية الاقتصادية. واضاف ” انّ حماية الانسان العامل والحفاظ عليه هو اولوية قصوى لدى القطاع الخاص ، وذلك من خلال توفير الاجراءات الوقائية اللازمة ، وايجاد الوسائل الاساسية التي تسهم في الحد من الاخطار المحدقة به في منشأة العمل. منوها الى ان حماية الانسان العامل هي اسهامٌ في عملية البناء والتنمية ، وصولاً الى حماية الاقتصاد ، وتحقيق الاهداف الوطنية في الارتقاء بواقعه. وتحدث هاشم عن اهمية الصحة والسلامة المـهنـية في المنشآت الاقتصادية واصفا اياها بانها لا تـقل أهمية عن الإنتاج وجودته ، والتكاليف المتعلقة به ، كما أصبحت لها أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها ، كما يجب على الإدارة تطبيقها ، وعدم السماح للعاملين بتجاوزها ، وأن يكون هناك تدريب وإشراف صحيح للعاملين على هذه الأنظمة ، ارتباطا بالتطور التقني الذي شهده العالم ، وما يصاحبه من تطور في الصناعة ، والذي نتج عنه وجود الكثير من المخاطر لأخذ الحيطة من الوقوع فيها. ومن هنا جاء عقد هذه الدورة التدريبية لتأهيل كفاءات محلية (تدريب مدربين) لهذه المهمة. وتقدم هاشم بالشكر الى المركز الوطني الفلسطيني للصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين ومشروع غرفة كولون الحرفية الذي وفّر الدعم لإقامتها. كما شكر اتحاد الغرف التجارية ، ومنظمة العمل الدولية ILO ، واتحاد نقابات عمال فلسطين ، ووزارة العمل على شراكتهم الفاعلة في هذه المهمة.

في كلمته ، قال شاهر سعد ان اتحاد نقابات عمال فلسطين لديه شراكة ضمن الشراكة الثلاثية مع كل الجهات الفلسطينية في اطار ايجاد بيئة عمل ناجحة لأصحاب العمل والعامل على حد سواء ، من اجل خدمة المصالح المشتركة. واشار الى ان الاتحاد يولي موضوع الصحة والسلامة المهنية ضرورة قصوى نظرا لأهميته ، ونوه الى موضوع قطاع البناء واهمية اتخاذ اجراءات السلامة فيه للحفاظ على ارواح العاملين فيه بسبب حالات الوفيات العديدة التي تسببت بها اوضاع المنشآت العاملة فيه. ودعا الى فرض مفهوم السلامة والصحة المهنية وتطويره ، مشيدا بدور المركز الوطني والقائمين عليه. كما تناول في كلمته ضرورة تعديل قانون العمل الساري بما يخدم مصالح الشركاء الثلاثة.

بدوره ، تحدث جمال جوابرة عن دور اتحاد الغرف التجارية في توفير المشاريع التي تخدم منشآت القطاع الخاص في الغرف التجارية الصناعية في كافة المحافظات ، كما شدد على اهمية الاستفادة من الدورة ، وضرورة العمل على ضبط معايير الصحة والسلامة المهنية لأنها تخدم صاحب رأس المال المستثمر والعامل لديه على حد سواء.

كما تحدث تيسير اسعيد عن دور مشروع غرفة كولون الحرفية في تطوير منشآت القطاع الخاص في الغرف التجارية ، وتقديم خدمات تدريبية وغيرها من خلال دورات نوعية مهنية تطويرية لكثير من القطاعات من اجل رفع قدراتها وامكانياتها. واضاف ان المشروع انشأ 10 وحدات تدريبية في الغرف التجارية.

ونقل نافذ شعراوي تحيات جامعة بوليتكنك فلسطين للشركاء الثلاثة والمشاركين ، قائلا ان الدورة هامة للقطاع الخاص ، وخاصة تأهيل اخصائيي صحة وسلامة مهنية في المنشآت الاقتصادية ، واعتبر ان المركز وجد لتقديم هذه الخدمات لكافة الجهات ذات العلاقة في فلسطين. واكد ان هناك سلسلة من الانشطة في المنشآت المشاركة في الدورة من اجل استكمال العمل معهم على مخرجات الدورة.

واشتملت الدورة في اليوم الاول ، والتي يحاضر فيها المهندس نافذ الشعراوي ، على عرض مقدمة حول اهداف الورشة التدريبية ، والتعرف على استخدام الورقة المرجعية ، وتلى ذلك زيارة ميدانية لمصنع الراجح للمواد الكيماوية من اجل الاطلاع على واقع الصحة والسامة المهنية فيه. كما جرت مناقشة اولية لتعريف ” النقاط الجيدة للصحة والسلامة المهنية ” ، والنقاط التي هي بحاجة الى تطوير ، والتعامل مع المواد ، ومن ثم تم عرض تقديمي حول التعامل مع المواد وتخلل كل ذلك نقاش عملي وتطبيقي تحت اشراف طاقم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

وتعقد ورشة تدريبية بعنوان ” مفهوم الكايزن ودوره في تحسين الإنتاج ”

وكانت غرفة تجارة وصناعة نابلس قد عقدت قبل ايام ورشة تدريبية بعنوان “مفهوم الكايزن ودوره في تحسين الإنتاج” ، بالتعاون مع مشروع تعزيز خدمات تطوير الاعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنفذه مؤسسة (جايكا) اليابانية ، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ، ووزارة الاقتصاد الوطني.

وتناولت الدورة التي استمرت لمدة اربعة ساعات محورين هما نظام التحسين المستمر الياباني (الكايزن) قدمته السيدة ميساء أبو عجينة – المهندسة الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني ، والسيد ميتسو تمادا الخبير الياباني الذي تناول محور ادارة الانتاج والمبيعات.

وحضر الورشة عدد من اصحاب المنشآت ، ومدراء ومسؤولو وموظفو دوائر واقسام الجودة والانتاج والمبيعات العاملين في مجموعة من المنشآت الاقتصادية في نابلس , بالإضافة الى ممثلين عن مديريات وزارة الاقتصاد الوطني.

والقى السيد عمر هاشم كلمة في الورشة التدريبية رحب فيها بالمشاركين ، واثنى على مشاركتهم فيها نظرا لأهميتها. ودعا هاشم المشاركين الى ضرورة الاستفادة من هذه الدورات والمعلومات القيمة فيها من اجل رفع مهارات الافراد وانتاجية المنشآت الاقتصادية على اختلاف قطاعاتها. وقال ان الغرفة حريصة على تقديم هذه الدورات خدمة لأعضائها وللارتقاء بواقع منشآتهم. ودعا هاشم الى اتخاذ عملية التحسين المستمر منهجا في المنشآت الاقتصادية لمواكبة كل التطورات فيها ولما يتطلبه الواقع من اجل تحسين وتطوير الانتاج وفتح اسواق جديدة امام منتجاتهم في الداخل والخارج. واكد هاشم على ان الغرفة تنوي عقد العديد من الدورات التدريبية العام القادم بالتعاون مع العديد من الجهات ، وذلك يأتي حرصا على رعاية مصالح الاعضاء ، منوها الى اهمية التطبيق العملي لكل المعلومات النظرية في الدورة.