ماذا فعل “رواد الإبداع” في المخيم الطلابي لريادة الاعمال 2016؟

غزة/PNN – “نحن لا ننتظر ان يبحث خريجينا عن العمل بل نعلمه ونعمل معه لصناعة سوق العمل وخلق الفرصة بدلا من انتظارها” بهذه الكلمات افتتح الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فعاليات المخيم الطلابي لريادة الاعمال 2016 تحت شعار “رواد الابداع” والتي اطلقته الكلية الجامعية، بالتعاون مع حاضنة يوكاس التكنولوجية، وبدعم ورعاية من بنك فلسطين بحضور ومشاركة الدكتور علاء آل رضوان نائب المدير العام لبنك فلسطين، والأستاذ مروان الدهدار رئيس قسم العلوم الإدارية والمالية المشرف على الفعالية، والدكتور سامي أبو شمالة رئيس اللجنة التحضيرية للمخيم، ولفيف من الاكاديميين والمحاضرين والعشرات من الطلبة المشاركين.

وتابع الدكتور رستم كلمته مثنيا على بنك فلسطين الذي قام بتمويل هذا المخيم الطلابي لريادة الأعمال ٢٠١٦ تحت شعار “رواد الابداع”، وأضاف رستم أن الكلية الجامعية تسعى دائماً لتقديم أفضل السبل التي توفر بيئة تعليمية مناسبة، مضيفا “نركز في رؤيتنا على تعزيز مهارات الطلبة في مجال ريادة الاعمال بما يساهم في صناعة سوق العمل وتعزيز فرص الخريج في صناعة مستقبله بنفسه” موضحا ان هذه الفعالية الأولى من نوعها تأتي إضافة لعدة فعاليات نفذتها الكلية في هذا المجال وهي تعمل بشكل حثيث على ان توفر للطالب أفضل الإمكانيات التي من خلالها يخلق وينتج أفكاره الريادية وينافس بها سوق العمل.

من ناحيته ثمن الاستاذ علاء آل رضوان نائب المدير العام لبنك فلسطين راعي المخيم جهود الكلية الجامعية في تنظيم هذا المخيم الطلابي الأول الذي يجمع رواد الإبداع وريادي الأعمال التكنولوجية، وأضاف آل رضوان خلال كلمته “الكلية الجامعية هي من الكليات السباقة في المجال التطبيقين وهي تقدر على جهودها العظيمة في دعم خدمة المسيرة التعليمية آملاً أن يكون هؤلاء الرياديين نبراساً ونوراً يضيء بلادنا نحو الحرية والاستقلال”.

من جهته استعرض الدكتور سامي أبو شمالة رئيس اللجنة التحضيرية للمخيم اهداف المخيم والفقرات التي يتضمنها، مشيراً الى حرص الكلية بشكل دائم لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة للطلبة بما يكفل لهم المنافسة القوية في سوق العمل.

73 مبادرة مجتمعية

وأوضح أبو شمالة ان هذا المخيم يأتي اختتاما لمساق ريادة الأعمال والتي بادرت الكلية لطرحه للطلبة لصقل مهاراتهم الريادية، وتعزيز ثقافة المبادرة والبعد عن التواكل وانتظار الوظائف الرسمية بصناعة الفرص، وابتكار المشاريع، وأضاف “يخرج الطالب من القاعات الدراسية الأكاديمية الى المجال التطبيقي الحقيقي، حيث أن المساق أخرج نحو ٧٣ مبادرة مجتمعية نفذها الطلبة في مجالات مجتمعية متعددة خلال دراسة المساق”.

وأشار أبو شمالة ان المخيم يهدف اليوم لعرض عدد من المشاريع الريادية المتميزة التي قدمها الطلبة في مجالات متنوعة للعمل على احتضانها لتصبح واقعا ملموسا، مضيفا أن فكرة المخيم جاءت لتتوج جهود الطلبة وتسلط الضوء على أهم المخرجات والأفكار، بالإضافة لمساعدتهم للتشبيك مع القطاع الخاص بما يساهم في تخفيف الفجوة بين الخريجين وسوق العمل”.

مشاريع واعدة

وفي زوايا مختلفة من المخيم جهز الطلبة الرياديين عرضا شيقا لمشاريعهم التي أعدوها للعرض والتسويق والمناقشة ضمن هذا المخيم وقد تحفزوا لتسويقها وجعلها واقعا ملموسا، حيث قال طارق المناصرة الطالب في اختصاص هندسة المساحة واحد المشاركين:” إن المخيم أعطاني الفرصة لتجسيد أفكاري مع مجموعة من الزملاء والتي تم طرحها خلال مساق ريادة الأعمال، وإنني أوجه شكري للدكتور سامي أبو شمالة لوقوفه بجانبنا وإعطائنا كافة الإرشادات والتوجيهات خلال الفصل”.

وأضاف زميله الطالب إسماعيل أبو ليلة الشكر للكلية الجامعية على قيامها لهذا المخيم الذي جدد الأفكار لدينا، والذي من خلاله قدمنا الأفكار التي تم استنباطها خلال دراسة المساق.

واختتم المخيم الطلابي بالإعلان عن احتضان عدة مشاريع ريادية تقدم بها الطلبة بعد تقييمهم من لجنة مختصة، مثل مشروع ومض، وابنك ابنا الخاص بإنشاء مؤسسة تعليمية للأطفال مرضى السكري، و مشروع My eye ، ومشروع عشانك ياماما بالإضافة لعدد من المشاريع الريادية.