الشرطة تشارك بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في جنين‎

جنين/PNN – شاركت الشرطة اليوم بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وقد نظم الحفل في مدرسة بنات جنين الثانوية في مدينة جنين برعاية من وزارة التربية والتعليم.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه شارك في حضور الحفل الأستاذ محمد حبش ممثلا لعطوفة محافظ محافظة جنين والرائد أوس عطياني مدير فرع العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة وممثلين للأجهزة الأمنية، والأستاذ محمد الأزهري ممثلا لمديرية التربية والتعليم في جنين وممثلين لمؤسسات رسمية وشعبية وعدد من المعلمين والمعلمات وطلبة المدارس من ذوي الإعاقة.

وفي كلمات المشاركين أكدوا على أهمية ان ينال الطالب من ذوي الإعاقة حقوقه المجتمعية كاملة ومنها التعليم والصحة وغيرها من الحقوق أسوة بالآخرين .

كما أشاروا إلى أن الأطفال والطلبة من هذه الشريحة لهم كل التقدير على انجازاتهم وقدراتهم على الرغم من الإعاقة والتي لا تقف عائقا أمامهم وأمام طموحهم وانجازهم الغير محدود.

وأضافوا أن هذه الشريحة يجب أن تلاقي من المجتمع وفعالياته كل الاهتمام لكونها جزء من المجتمع وليست فئات هامشية فيه فهي تؤثر وتتأثر به وتساهم في بناءه ونموه.

وتخلل الحفل تقديم عدد من العروض الفنية والقصائد الشعرية بمشاركة من الطلبة من ذوي الإعاقة كما جرى تكريم للطلبة بهذه المناسبة .