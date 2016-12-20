وزيرة الاقتصاد الوطني ونائب وزير التجارة والصناعة الياباني يبحثان المشاريع المشتركة

رام الله/PNN – بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ونائب وزير التجارة والصناعة الياباني اوكورو سوجاوروا، الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمشاريع المشتركة والتقدم الحاصل في مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية بشكل خاص.

وأشارت الوزيرة عودة خلال الاجتماع الذي جرى بحضور السفير الياباني لدى دولة فلسطين تاكيشي اوكوبو، إلى انه تم مؤخرا افتتاح الطريق الواصل بين مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة أريحا، والذي سيخدم مدينة أريحا الصناعية الزراعية ويغذيها، بالإضافة إلى انه سيكون جزءاً من الشارع الذي سيربط المدينة الصناعية الزراعية بشارع 90 مما يسهل عملية إدخال وإخراج البضائع من والى المدينة الصناعية في المستقبل.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تبذل كافة الجهود من اجل تقديم التسهيلات للمستثمرين في المدينة، لافتة إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل في الوقت الحالي على توفير حوافز الخدمات والتشغيل للمدينة.

ووضعت الوزيرة نائب وزير التجارة والصناعة الياباني والوفد المرافق في صورة الأوضاع الاقتصادية الحالية والمعيقات والإجراءات الإسرائيلية التي تحد من حركة الأفراد والبضائع، مشيرة إلى رؤية الوزارة وجهودها في توفير الفرص والحوافز للمستثمرين للحد من هذه المعيقات.

هذا وطالبت الوزيرة عودة، الوفد الياباني بضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على تنفيذ الممر التجاري الواصل ما بين مدينة أريحا ودولة الأردن الشقيق والمنوي إقامته لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة البضائع، لافتةً إلى ضرورة دعم الجانب الياباني لهذه الجهود من خلال مشروع ممر السلام والازدهار.

من جانيه أشاد نائب وزير التجارة والصناعة الياباني بالجهود التي تقوم بها الوزارة وهيئة المدن الصناعية من اجل النهوض بمدينة أريحا الصناعية الزراعية بشكل خاص وجهودها في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.