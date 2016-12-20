الشرطة تضبط 100حبة اترامال ومواد مخدرة في طولكرم‎

طولكرم /PNN– ضبطت الشرطة اليوم 100 حبة اترامال ومواد يشتبه أنها مخدرة والقت القبض على شخصين بقضيتين منفصلتين في طولكرم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات وردت لقسم شرطة مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم حول وجود شخص بحوزته مواد مخدرة داخل منزله بطولكرم، وبتفتيش المنزل بعد الحصول على اذن تفتيش من النيابة العامة، تم القبض على الشخص وعثر على 100 حبة مخدرة من نوع اترامال داخل منزله .

وفي سياق متصل حول ورود معلومات لشرطة مكافحة المخدرات حول حيازة مواطن من طولكرم لمواد مخدرة داخل منزله، وبعد الحصول على اذن تفتيش من النيابة العامة قبض على الشخص بحالة تعاطي وبحوزته مادة القنب المهجن واداة تعاطي بنج داخل المنزل.

وأكد البيان أنه تم إحالة المشتبه بهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه