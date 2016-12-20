اختتام برنامج “الشراكة من اجل التنمية” بسلسلة من العروض الفنية واعلان نتائج مسابقة افلام الشباب

رام الله/PNN – احتفل مركز الفن الشعبي ومركز العمل التنموي “معا”، ومركز بيسان للبحوث والانماء، باختتام فعاليات برنامج “الشركة من اجل التنمية”، واعلان نتائج مسابقة الافلام للشباب في مسرح جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني برام الله. وقد حضر الاحتفال عشرات الشباب من كلا الجنسين من مختلف المناطق الفلسطينية ، وتم عرض العديد من الفقرات الفنية التي تروي سنوات هذا البرنامج .

وفي كلمته قال منسق برنامج “الشراكة من اجل التنمية”، رامي مسعد ،أن الاحتفال يأتي تتويجا لـ 6 سنوات من برنامج “الشراكة من اجل التنمية” بالشراكة مع 40 مركز وجمعية شبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأضاف مسعد أن الهدف من البرنامج هو تفعيل دور الشباب لأخذ زمام المبادرة للمطالبة بحقوقهم وأن يساهموا في التغيير الايجابي على كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأكد مسعد في كلمته على ان هوية البرنامج هوية جامعة تسعى لترسيخ قيم الوحدة الوطنية ومجابهة تطويع العقول والتطبيع، وترسيخ ثقافة المقاطة للاحتلال ودعم صمود الشباب في الاماكن الاقل حظا والمهددة بالمصادرة، وقد تم العمل على ذلك من خلال عدد كبير من الأعمال المجتمعية من بينها تأهيل الخرب والمدارس ونشاطات مقاطعة الاحتلال والعمل في بعض المناطق المهمشة ودعم المرأة.

وشمل المهرجان عدد من الفعاليات الفنية من بينها مسرح الظل التابع لمركز تنمية موارد المجتمع في مدينة نابلس، ومسرحية درويش لفرقة رسائل التابعة لمركز حمدي منكو نابلس، وقدمت فرقة حنظلة للدبكة الشعبية من صفا رام الله لوحات فنية من عرضهم عرس الانتفاضة.

هذا وتم الاعلان عن نتائج مسابقة الافلام الشبابية التي نظمها البرنامج في الحفل واعلنت نتائج المسابقة ايمان حموري ممثلة لجنة التحكيم المكونة من شيرين ابوعقلة، انس ابوعون، معمر عرابي، وساندر رشيد، وايمان حموري، وقالت الحموري ان اللجنة وصلها 21 فيلم وتم استثناء 3 افلام من المنافسة لعدم انطباق الشروط.

واضافت الحموري ان التنافس كان كبير بين 18 فيلم واعلنت عن فوز الافلام التالية في المرتبة الأولى لي بصمتي/ لكل من محي الدين هوجي و لين صابر عارف، المرتبة الثانية الصندوق لشاب محمود ابوشمسية، المرتبة الثالثة حقوق الصحفين الشاب فايز محمد ناصر الكركي.

يذكر ان برنامج الشراكة برنامج ينفذ على صعيد وطني من قبل مركز الفن الشعبي، ومركز العمل التنموي معا، ومركز بيسان للبحوث والانماء وكثر من 40 مؤسسة قاعدية ومجموعة شبابية في فلسطين.