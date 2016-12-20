الاحتلال يعتقل 6 شبان خلال مواجهات في مخيم شعفاط

القدس/PNN- اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين في قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة شبان أحدهم أصيب بالرصاص الحي بقدمه، خلال مواجهات عنيفة بمحيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط.

وكانت قوات كبيرة من جنود وآليات الاحتلال، اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري المجاور لمدخله، وشرعت بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، في الوقت الذي تصدى شبان المخيم لهذه القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، وخلال المواجهات انقضت مجموعة من المستعربين على الشبان واعتقلت ستة منهم عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وتسود المخيم، في هذه الأثناء، أجواء شديدة التوتر، وسط مواجهات ما زالت دائرة في المنطقة.