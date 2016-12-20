المحافظ رمضان يطلع على مهام هيئة تسوية الأراضي والمياه وآلياتها في عملية تسجيل الأراضي وإنهاء النزاعات

جنين/PNN – ترأس محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان اجتماعا تعريفيا دعت له هيئة تسوية الأراضي والمياه لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في قضايا تسوية وتسجيل الأراضي في محافظة جنين . بحضور القاضي موسى شكارنه رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه ، وسامر عوده مدير عام الإدارة العامة في الهيئة ، وصالح نزال مدير عام التسويق ، ويحي بلبول مدير التشريفات . ورؤساء المجالس القروية في زبوبا ، وعرانة ، وعربونة ، والطيبة وبيت قاد وبلدية ميثلون ، وممثلا عن بلدية مرج بن عامر . ومن المحافظة مديرة الدائرة القانونية المستشارة القانونية لطيفة دراغمة ، والمستشار القانوني ضياء الزغيبي ، ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ومدير دائرة شؤون البلديات ناظم نعيرات .

وفي كلمته بارك المحافظ رمضان إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه الحكومية لتعزيز سبل التعاون مع المجالس البلدية والقروية وجهات الاختصاص ، للحفاظ على الحقوق العامة فيما بتسوية وتسجيل الأراضي ومنع التعديات . ولفت إلى أهمية هذا المشروع من حيث المشاريع الاستيراتيجية والوطنية ، ويهدف إلى الحفاظ على أراضي المواطنين وحل النزاعات وتثبيت الملكيات وتسجيلها في سجل دائرة الأراضي .

واكد اللواء رمضان على أهمية التعاون وتوجيه الاهتمام ، وتسهيل إجراءاته عبر إيجاد الحماية القانونية لملكية هذه الأراضي عن طريق تسجيها في الدوائر المختصة في إطار النظام والقانون الذي هو فوق الجميع . وأهاب المحافظ رمضان برؤساء المجالس القروية والبلدية المعنية بالتسوية التعاون مع الهيئة لإعادة النظام وتصويب أوضاع أراضيهم. من جهته قال القاضي شكارنة أن الهيئة تسوية الأراضي والمياه تم إنشاءها بمرسوم رئاسي بتاريخ 20 / 3 / 2016 بهدف القيام بأعمال التسوية من مسوحات جغرافية . وأضاف أن عملية التسوية تحظى باهتمام كبير على مستوى القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، لان أعمال التسوية تعتبر مهمة وطنية من الدرجة الأولى، وان الحفاظ على الأرض وملكية المواطنين والتنمية الاقتصادية أهداف رئيسية لعملية التسوية، وأننا لن ندخر أي جهد في ذلك علماً أن هذا الموضوع على أهميته يحتاج إلى تكاتف الجميع حكومة وهيئات محلية ومواطنين . فإننا نهيب بالجميع التعاون التام في أعمال التسوية لأنها عملية حكومية ولا يجوز خصخصتها وهي إلزامية للحفاظ على الحقوق العامة للجميع . وأشار شكارنه إلى أن محافظة جنين هي المحافظة الأفضل على مستوى الوطن في عملية تسوية أراضيهم حيث بقي فقط ست قرى نعمل على إنهاء تسوية أراضيها وهي : زبوبا ، عرانة ، عربونة ، ميثلون ، الطيبة ، وبيت قاد . وقال ” بقي حوالي 46 ألف دونم من أراضي المحافظة غير مشمولة في عملية التسجيل وبمساعدتكم سيكون عام 2017 الإعلان فيه عن اكتمال عملية التسوية في محافظة جنين .

وقدم شكارنه شرحا عن آلية عملية التسوية وهي تعني تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة ، بأي حق تصرف أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل . ومضيفا تتناول تسوية الأراضي والمياه جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأرض والمياه ، سواء كان هذا الحق معترفا به أو متنازعا فيه ، وذلك استنادا لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 .