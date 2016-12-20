قرى الاطفال SOS فلسطين وبالتعاون مع شركة ريتش تطلق حملة تبرع مع نهاية العام 2016 ” عيلتي هدية واكتر “

بيت لحم/PNN – قامت قرى الاطفال SOS فلسطين بالتعاون مع شركة ريتش لخدمات الإتصال المتخصص باطلاق حملة للتبرع بعنوان ” عيلتي هدية واكتر ، كونوا جزء من عيلتي “مع نهاية العام وبدء الاعياد المجيدة في بيت لحم ارض السلام والمحبة ، والتي تركز على اهداء عائلة لكل طفل و دعم الاطفال داخل عائلاتهم في قرى الاطفال SOS . حيث تعتبر SOS المؤسسة الفريدة التي تقدم للاطفال جو اسري حقيقي وفريد من نوعه في بيت مع اخوة و اخوات و ام بديلة ورعاية طويلة المدى من الطفولة حتى الاعتماد على النفس.

ومن خلال اتفاقية تم توقيعها كلّ من محمد الشلالدة المدير الوطني لقرى الاطفال SOS ،ورامي شمشوم مدير عام شركة ريتش، تقوم شركة ريتش بتقديم خدماتها لصالح قرى الاطفال من خلال إستقبال المكالمات الواردة على الرقم : 1700120122 ، إضافة إلى إجراء مكالمات صادرة بهدف جمع بيانات الافراد المعنيين بالتبرع لصالح قرى الأطفال SOS.

كما تهدف قرى الأطفال SOS فلسطين من اطلاق حملتها الحصول على تبرع مستمر من اشخاص داعميين دائمين ليساعدوها في الاستمرار في دعم اطفالها حتى يكبرو ويصبحوا قادرين على الاعتماد على انفسهم، وكذلك مساعدة المزيد من الاطفال المحرومين من الرعاية الابوية و المتخلى عنهم ، وذلك لتضمن للمزيد من الاطفال عائلة تحميهم من الفقر و التشرد و تدعمهم لكي لا يعيشون لوحدهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، حيث تفتح قرى الاطفال ابوابها لتلقي التبرعات التي ستساهم في ضمان واستمرارية عملها بالتعاون مع شركة “ريتش” لخدمات الاتصال المتخصّص إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية في إدارة خدمات الاتصالات الواردة والصادرة ومتابعة استفسارات الافراد عبر طاقم مؤهل ومتخصّص في إدارة خدمات الجمهور والاستفسار عن التبرع للحملة على مدار الساعة وكذلك الاتصال بعينة عشوائية لتجميع بيانات الافراد المعنيين في التبرع لقرى الاطفالSOS ليتم متابعتهم فيما بعد من قبل ادارة قرى SOS.

مع العلم ان قرى الأطفال SOS تقدم الرعاية الشاملة لـ 2700 من الاطفال الايتام و المحرومين ليكونوا قادرين على مساعدة انفسهم ، وتطمح SOS من خلال حملتها الى الوصول لـ 3500 طفل بحلول عام 2017 .

وقال المدير الوطني لقرى الاطفال SOS محمد الشلالدة : ” ان دعم العائلات في قرى الاطفال SOS هو امر في غاية الاهمية، حيث تمنح SOS الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية عائلة تدعمهم وتساعد في تطويرهم ضمن جو اسري محب طويل المدى مما يتيح الفرصة لهم ليكبروا ويعتمدوا على انفسهم والاستقرار بحياتهم ، مضيفاً أن دعم الاطفال الايتام وتوفير الحياة الكريمة لهم يساهم في توفير مجتمع صحي، يدعم فئة الايتام من خلال دمجهم و توفير جميع متطلباتهم للوصول إلى حياة تعليمية و مهنية مستقرة. وكما رحب بدوره في التعاون مع شركة ريتش في تقديم خدماتها لدعم القرى والاطفال في فلسطين.

من جهته قال رامي شمشوم مدير عام شركة ريتش ” ان استقبال الاتصالات الواردة ستساهم في تعزيز مفهوم دعم القرية وما يحتاجه الاطفال من خدمات، بالاضافة الى خدمات الاتصالات الصادرة والتي سُتعرف الجمهور باهداف القرية ومتطلباتها وتعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني. مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تلعبها قرية الاطفال في خدمة أبناء فلسطين الذين يعيشون ظروفا خاصة بسبب فقدانهم الحياة الاسرية وتعويضهم عنها بالطرق المناسبة ، مشدداً على دورها في خلق جيل مبدع وقادر على الاعتماد على نفسه للوصول الى مستقبل أفضل.