“مفاجأة” ملونة من فيسبوك

يتجه موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى إدخال تغييرات جذابة على النصوص التي يشاركها المستخدمون، حتى تكتسي التدوينة عدة ألوان.

وبحسب ما نقل موقع “تك كرانش”، فإنه قد يصبح بوسع مستخدم فيسبوك أن يختار لون الخلفية الذي يريد للتدوينة قبل مشاركتها.

وتظهر النصوص التي يشاركها مستخدمو فيسبوك، خلال الوقت الحالي، بخط أسود، على خلفية بيضاء اللون، مما جعل متابعين ينتقدون رتابتها.

وذكر المصدر نفسه، أن شركة فيسبوك تجري اختبارا على التغيير، في منطقة خارج الولايات المتحدة، في انتظار أن تجعله متاحا لكافة المستخدمين في وقت لاحق.

لكن مشاركة النصوص بخلفيات ملونة، في مسعى لخلق مزيد من التنوع في المحتوى على المارد الأزرق. سيكون متاحا لمستخدمي نظام أندريود فقط، في المرحلة الأولى.