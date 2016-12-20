صندوقة: هذا ما ينقص شباب الخليل للعودة إلى الواجهة

الخليل/PNN – كشف أيمن صندوقة المدير الفني لنادي شباب الخليل، عن المعضلة التي وقع بها العميد في مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين في الضفة المحتلة.

وقال صندوقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج الساحرة، الذي يقدمه الزميل شريف يغمور، أن الفريق يفتقر إلى لاعبين يجيدون اللعب في أطراف الملعب وأطراف الوسط القادرين على تقديم إضافة للفريق بالشق الهجومي مما أحدث خللا واضحا في المنظومة الهجومية للعميد.

وأضاف أن العميد يعاني من غياب اللاعب الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى بمهارة، مشيراً إلى أنه طرح عدة أسماء على الإدارة للعمل على جلب أحدها من أجل هيكلة الفريق بالشكل الصحيح ومعالجة الأخطاء التي وقع بها.

ولفت صندوقة إلى أن شباب الخليل لن يشهد تغييرا جذريا كما يروج البعض، وإنما سيعمد إلى سد النواقص والعجز في مراكز اللاعبين حتى تكتمل هيكلية الفريق بشكل يتلاءم مع وجهة نظر الجهاز الفني وخططه وتكتيكاته.

وأكد أنه سيتم تقييم الفترة الماضية والجلوس مع اللاعبين الذين يرغبون في ترك الفريق واللاعبين الذين يرى الجهاز الفني ضرورة للاستغناء عنهم، وسيتم جلب بدلاء لهم من أجل ترتيب أوضاع الفريق وخلق فريق متكامل قادر على المنافسة محليا والتشريف آسيويا.

وأشار صندوقة إلى أن كشف شباب الخليل للبطولة العربية أرسل ويحتوي على 26 لاعبا من اللاعبين المتواجدين حاليا في الفريق، لذا سيشارك الشباب بهم في مباراة الذهاب والإياب ولن يسمح بإضافة أي أسماء قبل وصول الفريق للدور الثاني بالبطولة.

وعلى صعيد البطولة الآسيوية، بين أن القائمة سترسل في الأيام أو الأسابيع القادمة وبالتالي اللاعبين الجدد الذين سيجري ضمهم بإمكانهم اللعب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

المصدر: فلسطين الآن