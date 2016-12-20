محافظ سلطة النقد يلتقي في أبو ظبي محافظ مصرف الإمارات المركزي‎

أبو ظبي/PNN – التقى محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، في أبو ظبي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي السيد مبارك المنصوري.

ورحب المحافظ المنصوري بالمحافظ الشوا والوفد المرافق له، وأثنى على عمل سلطة النقد في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الصعبة في فلسطين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقة الثنائية المتميزة، وتوثيق التعاون في المجالات الرقابية والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال ونظم المدفوعات، وذلك بهدف دعم وتطوير العمل المصرفي والمالي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين، بما يتفق مع توصيات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية وبما يسهم في تحقيق أهدافهما المتعلقة بالاستقرار المالي في كلا البلدين.

وشكر السيد الشوا المحافظ السيد المنصوري على حفاوة الاستقبال وروح التعاون.

كما التقى المحافظ الشوا مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، وخلال اللقاء شكر الدكتور الحميدي المحافظ على مشاركة سلطة النقد الفاعلة في اللجان المنبثقة عن صندوق النقد العربي، وهي لجنة الرقابة المصرفية العربية، لجنة التسويات والدفع العربية ولجنة الشمول المالي وفرق العمل المنبثقة عنها، وأكد على التقدم الحاصل في تطوير نظام التسويات والدفع العربية والذي سيعزز من التجارة البينية العربية وتسويات المدفوعات المتعلقة بها.

كما وأبدى استعداد الصندوق للتعاون مع سلطة النقد في مشاريعها التطويرية بما يخدم رؤيتها في تطوير الاقتصاد الفلسطيني واستقرار الجهاز المصرفي.

وخلال وجوده في أبو ظبي التقى محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا والوفد المرافق له، سعادة السفير الفلسطيني في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد عصام مصالحة، حيث أطلعه على منجزات وآخر تطورات الجهاز المصرفي الفلسطيني، بينما اطّلع المحافظ من سعادة السفير على أوضاع الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.