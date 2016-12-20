محكمة “الكاس” تخفّض عقوية ريال مدريد

مدريد/PNN – أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، الثلاثاء، أنها خفضت العقوبة المفروضة على ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشأن قيد لاعبين جدد ليصبح ممنوعا لفترة واحدة بدلا من فترتين.

وعوقب ريال مدريد بمنعه من قيد أي لاعب في فترتي انتقال لانتهاك لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) المتعلقة بالتعاقد مع الناشئين.

وسيصبح ريال ممنوعا من قيد لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على أن يعود للسوق في الصيف المقبل.

وقال ريال في بيان: “هذا القرار يوضح ظلم عقوبة الفيفا، رغم أن النادي يشعر بالأسى أن المحكمة الرياضية افتقرت للشجاعة بإلغاء العقوبة بأكملها”.

المصدر: وكالات