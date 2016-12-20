صيدم يلتقي وفداً من منتدى شارك لعرض أبرز المبادرات الشبابية

رام الله/PNN – التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مكتبه، اليوم، المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، ووفداً من المنتدى لوضع الوزير بصورة ما يقوم به المنتدى من مبادرات تتقاطع ومجالات عمل الوزارة وأهمها مبادرة “عَلمي” ومدى إمكانية التعاون في ضوء ما تتبناه من خطوات لدعم العملية التعليمية.

وأشاد صيدم بما يقوم به المنتدى من فعاليات وبرامج ومبادرات تخدم قطاع الشباب والمجتمع الفلسطيني، وبما يعزز المنظومة القيمية لديهم، والتواصل المجتمعي، ويعيد الاعتبار للكثير من المظاهر الإيجابية التي لطالما ميزت المجتمع الفلسطيني.

وأكد صيدم حرصه والوزارة دوماً على مواكبة ما يقوم به المنتدى ومؤسسات المجتمع المحلي وخاصة الشبابية منها من فعاليات، مجدداً استعداد الوزارة للتعاون البنَّاء والتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات النوعية التي تستهدف الشباب والمؤسسات التربوية والطلبة على حد سواء.

من جهته، أوضح زماعرة ما يقول به المنتدى وأبرز المبادرات المزمع تنفيذها والتي تتقاطع مع استراتيجيات الوزارة وخططها، وأهمها مبدرة “عَلَمي” والتي تهدف إلى تعزيز الانتماء واحترام العلم الفلسطيني وألوانه وطرائق التعامل معه.

موضحاً أن هذه المبادرة ستتوج كمسابقات متنوعة مثل أفضل صورة لعلم فلسطين، وأفضل جدارية له، في فعاليات كبرى مثل يوم الأرض.

وعرض زماعرة أيضاً حملة تخضير حدائق المدارس ومبادرة تميز الشبابية التي ستبدأ بنسختها الرابعة مع بداية العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أن المنتدى يسعى إلى الإطلاع على آفاق الإفادة من زراعة الأراضي التابعة للمدارس والمدارس وطلبتها؛ لتعزيز ما يخدم المنتج الوطني، وتنمية مهارات التسويق لدى الطلبة.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تواصل حالة التنسيق بين الوزارة والمنتدى للوقوف على آليات مباشرة وتنفيذ الأفكار والمبادرات المطروحة.

وثمَّن صيدم ما تحويه المبادرات من حرص على ترسيخ منظومة قيمية تشكّل وبلا أدنى شك أولوية، موضحاً أن الحملات والمبادرات التي ينوي المنتدى عملها تتناغم وما بدأته الوزارة من جهود بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية؛ لتعزيز ثقافة مدارس خضراء مستدامة ومجتمع فلسطيني شبابي تنموي.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير العمليات في منتدى شارك عادل سباعنة، ومسؤول وحدة الإعلام فيه نصير أبو مريم وعدد من المتطوعات والمتطوعين في المنتدى.