حماس وفن الرقص على جثث الموتى

رائف حسين- المانيا

‏ليس من المفروض، ولا هو مطلوب من ان يتفهم ويفهم الكل الموقف الروسي من الشرق الاوسط والعالم العربي والأمه الإسلامية. ‏وليس هو ضروري أيضا أن تدعم كل القوى والأحزاب العربيه السياسه الروسية بالشرق الاوسط.

كتبنا بالماضي ونعيدها؛ السياسه تحكمها المصالح وليس الأخلاق لكن قليلاً من الأخلاق يدع الركض وراء المصالح البحتة للعمل السياسي اكثر تقبلاً وتفهماً والشعوب تنظر للسياسي المحصن بالاخلاق والمبادىء والصدق بالقول والعمل باكثر احتراماً وهيبة من السياسي المتقلب بموقفه وتحالفاتها كذيل الديك في مهب الريح.

بعض الفصائل الفلسطينيه وعلى رأسها حركة المقاومة الاسلاميه – حماس- مثال ساطع للرقص على الحبل والتلاعب من اجل المصلحه الضيقة البحته. معظم قادة حركة حماس لبسوا القناع الوطني الفلسطيني للتخفي على حقيقتهم الاخوانية وعلى ولائهم الأعمى لهذا التيار السياسي الذي اصبح، بعد ما يسمى بالربيع العربي، خنجر في ظهر القوميه والوطنية في معظم الدول العربية في شرقنا العربي. والآن انقشع الضباب وظهر الوجه الحقيقي للملأ وكشف هؤلاء الساده عن خفايا قلوبهم وعقولهم.

اليوم اصبح المكتب السياسي لحركة حماس اداة بايدي كل من قطر وتركيا وقرارات المكتب وتوجهاته السياسية الوطنيه والإقليمية يتم طبخها في قطر وتبهيرها في تركيا قبل تقديمها من قيادة المكتب السياسي لوسائل الاعلام وللجماهير.

المكتب السياسي لحركة حماس اصبح يعمل وفق المثل العربي القائل: من يريد اكل خبز السلطان عليه ان يضرب بسيفه! فقط هكذا يمكن لنا ان نفهم ونحلل بياناتهم الصحفيه المتعلقة بتحرير حلب من قبل الجيش العربي السوري وحلفاءه من ايدي الحركات الارهابيه التي خرجت من رحم الاخوان المسلمين. وبهذا السياق نفهم الرقص والفرح المشين على اغتيال السفير الروسي في انقرا الذي عّم مخيم عين الحلوه الفلسطيني وقطاع غزه. من قام بالرقص وتوزيع الحلويات بعد الإعلان عن العمل الإرهابي بانقرا هم اعضاء من مجموعات اسلاميه قريبه من حركة حماس وتجوب في فلكها وتتغذى من منهجها الأيدولوجي وتلقى الدعم من قبل المكتب السياسي لحماس اما بالسكوت عن هذه المظاهر المشينة او بالتبريك لها بمواقف سياسيه بعيده كل البعد عن المصلحه الوطنيه الفلسطينيه.

الشماته بالضحية لؤم.. هكذا قالت العرب وهكذا علمنا الرسول الأعظم – صلى الله عليه وسلم قال “لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك “رواه الترمذى وحسَّنه.

نسأل هؤلاء الساقطين كيف لكم ان تفرحوا باغتيال إنسان سياسي لم تروا يوماً منه ولا من حكومته سوء ولا اذى؟

روسيا لم تدعم الكيان الصهيوني ولم تقف الى جانبه باغتصاب وطننا وقتل اهلنا في غزه بل على العكس هي من وقف الى جانبنا عندما وقف الشيطان الامريكي مدافعاً عن اعتداءات الصهاينه على غزة هاشم وقتل اطفالها… روسيا كانت وما زالت سند قوي لاحقاق حقوق شعبنا العربي الفلسطيني بتقرير مصيره في الوقت الذي فتحت أبواب اصدقائكم، من قطريين وسعوديين وأتراك، الاقتصاديه والدبلوماسية والمخابراتية على مصراعيها امام محتل ارضكم وناهك عرضكم وقاتل اطفالكم وأمهاتكم في فلسطين المحتله!

روسيا خرّٓجٓت آلاف الفلسطينيين وعشرات الآلاف من العرب من جامعاتها بعد ان علمتهم ودرستهم الطب والهندسة والقانون على حساب شعبها واهلها! روسيا وقفت وقفة الرجل الشهم اثناء العدوان الثلاثي على مصر العروبه ودعمت صمود المقاومة في لبنان امام العدو الصهيوني… روسيا الدوله والحكومة التي نستنجد بها وبقوتها الدبلوماسية لدعم نضال شعبنا الفلسطيني في الامم المتحدة والمحافل الدولية!

روسيا لم تحتل العراق ولم تقتل مليون ونصف من أهله الأبرياء في حرب غاشمة… روسيا لم تعمل على قلب أنظمة حكم في الشرق العربي ولم تروج للفوضى الخلاقه كما فعل اصدقائكم من وهابيون ومتصهينين عرب وامريكان… روسيا لم تقصف اهل اليمن الذين خروا من بين أنقاض الدمار في صنعاء يهتفون للقدس وفلسطين… روسيا لم تغلق ابوابها امام فصائل المقاومة الفلسطينيه يوماً بل كان الباب مفتوحاً على مصراعيه للجميع من يساري اشتراكي الى محافظ ولكم انتم ايضاً ابناء سيد قطب وتلامذة الوهابيه!

روسيا اتت ودفعت الغالي والرخيص لإنقاذ قلب العروبه – الشام – من مخالب الوحش الإرهابي الداعشي وتخليصه من قاطعي الرؤوس بالمال الوهابي.. روسيا دعمت الجيش العربي السوري وحلفاءه للتخلص من القاعدة المدعومة من اصدقائكم الأتراك والقطريين… روسيا اتت لتقف مع الصديق العربي السوري بعد ان خنتم الصداقه والضيافة التي انعمكم بها الشعب السوري وقيادته على مدار سنين طويله.

انتم اخوتي في قيادة حركة حماس من عبث في الكيان الفلسطيني في سوريا وتعاون مع الأعداء لتسليم مخيم اليرموك وتدمير نهر البارد وها انتم تعبثون في مخيم عين الحلوه ارضاءاً لأسيادكم الجدد حاضني القاعدة وتفريخاتها في الشرق. وانتم من يراوغ ويتحايل على الوحدة الوطنيه الفلسطينيه لخدمة ال سعود وال حمد!

انتم تدعون إنكم مسلمون تقيون يسيركم كلام الرب وقرأنه وانتم بعيدون كل البعد عن كلام الله ونبيه العظيم ان الشماته بالغير خلق الكافرين والمنافقين الذين قال الله فيهم: {إن تمسسكم حسنة تسؤهم . وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا} آل عمران : 120 ،

ألا فليعلم الشامتون بغيرهم أن الأيام دول والشاعر الحكيم يقول :

فقل للشامتين بنا أفيقوا * سيلقى الشامتون كما لقينا

وقال الله تعالى عندما شمت الكافرون بالمسلمين فى غزوة أحد {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس } آل عمران : 140 .

الرقص على جثث الاخرين ليس شماته فقط بل هو عمل مشين لا يقوم به مسلم ولا وطني.