الإعلان عن مباريات الإياب من دوري “الاحتراف الجزئي”

القدس/PNN-أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي” للموسم الحالي 2016/2017، على النحو الآتي:

الأسبوع الثاني عشر الرقم اليوم والتاريخ المباراة الساعة الملعب المراقب 67 الخميس 19/01/2017 بيت صفافا نادي جنين 16:00 الخضر 68 جمعية الشبان نادي القوات 16:00 الحسين 69 الجمعة 20/01/2017 مركز الامعري مؤسسة البيرة 15:00 ماجد اسعد 70 جبل المكبر نادي سلوان 15:00 الخضر 71 السبت 21/01/2017 مركز عسكر ابناء القدس 15:00 نابلس 72 نادي طوباس شباب العبيدية 15:00 الجامعة الامريكية الأسبوع الثالث عشر 73 الجمعة 27/01/2017 نادي سلوان نادي عسكر 15:00 الخضر 74 نادي القوات مركز الامعري 15:00 ماجد اسعد 75 ابناء القدس نادي طوباس 15:00 فيصل 76 السبت 28/01/2017 مؤسسة البيرة بيت صفافا 15:00 ماجد اسعد 77 نادي العبيدية جمعية الشبان 15:00 الخضر 78 نادي جنين جبل المكبر 15:00 الجامعة الامريكية الأسبوع الرابع عشر 79 الخميس 02/02/2017 جبل المكبر مؤسسة البيرة 16:00 الخضر 80 الجمعة 03/02/2017 مركز عسكر نادي جنين 15:00 نابلس 81 مركز الامعري جمعية الشبان 15:00 ماجد اسعد 82 السبت 04/02/2017 بيت صفافا نادي القوات 15:00 الخضر 83 نادي طوباس نادي سلوان 15:00 الجامعة الامريكية 84 ابناء القدس نادي العبيدية 15:00 فيصل الأسبوع الخامس عشر 85 الخميس 09/02/2017 نادي سلوان ابناء القدس 16:00 الخضر 86 الجمعة 10/02/2017 نادي القوات جبل المكبر 15:00 ماجد اسعد 87 نادي العبيدية مركز الامعري 15:00 الخضر 88 جمعية الشبان بيت صفافا 15:00 الحسين 89 السبت 11/02/2017 مؤسسة البيرة مركز عسكر 15:00 ماجد اسعد 90 نادي جنين نادي طوباس 15:00 الجامعة الامريكية الأسبوع السادس عشر 91 الخميس 16/02/2017 جبل المكبر جمعية الشبان 16:00 الخضر 92 الجمعة 17/02/2017 نادي طوباس مؤسسة البيرة 15:00 الجامعة الامريكية 93 مركز عسكر نادي القوات 15:00 نابلس 94 السبت 18/02/2017 بيت صفافا مركز الامعري 14:30 الخضر 95 نادي سلوان نادي العبيدية 17:30 الخضر 96 ابناء القدس نادي جنين 15:00 فيصل