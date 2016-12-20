الإعلان عن مباريات الإياب من دوري “الاحتراف الجزئي”

القدس/PNN-أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي” للموسم الحالي 2016/2017، على النحو الآتي:
|
الأسبوع الثاني عشر
|
الرقم
|
اليوم والتاريخ
|
المباراة
|
الساعة
|
الملعب
|
المراقب
|
67
|
الخميس 19/01/2017
|
بيت صفافا
|
نادي جنين
|
16:00
|
الخضر
|
68
|
جمعية الشبان
|
نادي القوات
|
16:00
|
الحسين
|
69
|
الجمعة 20/01/2017
|
مركز الامعري
|
مؤسسة البيرة
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
70
|
جبل المكبر
|
نادي سلوان
|
15:00
|
الخضر
|
71
|
السبت 21/01/2017
|
مركز عسكر
|
ابناء القدس
|
15:00
|
نابلس
|
72
|
نادي طوباس
|
شباب العبيدية
|
15:00
|
الجامعة الامريكية
|
الأسبوع الثالث عشر
|
73
|
الجمعة 27/01/2017
|
نادي سلوان
|
نادي عسكر
|
15:00
|
الخضر
|
74
|
نادي القوات
|
مركز الامعري
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
75
|
ابناء القدس
|
نادي طوباس
|
15:00
|
فيصل
|
76
|
السبت 28/01/2017
|
مؤسسة البيرة
|
بيت صفافا
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
77
|
نادي العبيدية
|
جمعية الشبان
|
15:00
|
الخضر
|
78
|
نادي جنين
|
جبل المكبر
|
15:00
|
الجامعة الامريكية
|
الأسبوع الرابع عشر
|
79
|
الخميس 02/02/2017
|
جبل المكبر
|
مؤسسة البيرة
|
16:00
|
الخضر
|
80
|
الجمعة 03/02/2017
|
مركز عسكر
|
نادي جنين
|
15:00
|
نابلس
|
81
|
مركز الامعري
|
جمعية الشبان
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
82
|
السبت 04/02/2017
|
بيت صفافا
|
نادي القوات
|
15:00
|
الخضر
|
83
|
نادي طوباس
|
نادي سلوان
|
15:00
|
الجامعة الامريكية
|
84
|
ابناء القدس
|
نادي العبيدية
|
15:00
|
فيصل
|
الأسبوع الخامس عشر
|
85
|
الخميس 09/02/2017
|
نادي سلوان
|
ابناء القدس
|
16:00
|
الخضر
|
86
|
الجمعة 10/02/2017
|
نادي القوات
|
جبل المكبر
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
87
|
نادي العبيدية
|
مركز الامعري
|
15:00
|
الخضر
|
88
|
جمعية الشبان
|
بيت صفافا
|
15:00
|
الحسين
|
89
|
السبت 11/02/2017
|
مؤسسة البيرة
|
مركز عسكر
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
90
|
نادي جنين
|
نادي طوباس
|
15:00
|
الجامعة الامريكية
|
الأسبوع السادس عشر
|
91
|
الخميس 16/02/2017
|
جبل المكبر
|
جمعية الشبان
|
16:00
|
الخضر
|
92
|
الجمعة 17/02/2017
|
نادي طوباس
|
مؤسسة البيرة
|
15:00
|
الجامعة الامريكية
|
93
|
مركز عسكر
|
نادي القوات
|
15:00
|
نابلس
|
94
|
السبت 18/02/2017
|
بيت صفافا
|
مركز الامعري
|
14:30
|
الخضر
|
95
|
نادي سلوان
|
نادي العبيدية
|
17:30
|
الخضر
|
96
|
ابناء القدس
|
نادي جنين
|
15:00
|
فيصل