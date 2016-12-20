الإعلان عن مباريات الإياب من دوري “الاحتراف الجزئي”

‏2 يومين مضت رياضة 133 زيارة

القدس/PNN-أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي” للموسم الحالي 2016/2017، على النحو الآتي:

الأسبوع الثاني عشر

الرقم

اليوم والتاريخ

المباراة

الساعة

الملعب

المراقب

67

الخميس 19/01/2017

بيت صفافا

نادي جنين

16:00

الخضر

68

جمعية الشبان

نادي القوات

16:00

الحسين

69

الجمعة 20/01/2017

مركز الامعري

مؤسسة البيرة

15:00

ماجد اسعد

70

جبل المكبر

نادي سلوان

15:00

الخضر

71

السبت 21/01/2017

مركز عسكر

ابناء القدس

15:00

نابلس

72

نادي طوباس

شباب العبيدية

15:00

الجامعة الامريكية

الأسبوع الثالث عشر

73

الجمعة 27/01/2017

نادي سلوان

نادي عسكر

15:00

الخضر

74

نادي القوات

مركز الامعري

15:00

ماجد اسعد

75

ابناء القدس

نادي طوباس

15:00

فيصل

76

السبت 28/01/2017

مؤسسة البيرة

بيت صفافا

15:00

ماجد اسعد

77

نادي العبيدية

جمعية الشبان

15:00

الخضر

78

نادي جنين

جبل المكبر

15:00

الجامعة الامريكية

الأسبوع الرابع عشر

79

الخميس 02/02/2017

جبل المكبر

مؤسسة البيرة

16:00

الخضر

80

الجمعة 03/02/2017

مركز عسكر

نادي جنين

15:00

نابلس

81

مركز الامعري

جمعية الشبان

15:00

ماجد اسعد

82

السبت 04/02/2017

بيت صفافا

نادي القوات

15:00

الخضر

83

نادي طوباس

نادي سلوان

15:00

الجامعة الامريكية

84

ابناء القدس

نادي العبيدية

15:00

فيصل

الأسبوع الخامس عشر

85

الخميس 09/02/2017

نادي سلوان

ابناء القدس

16:00

الخضر

86

الجمعة 10/02/2017

نادي القوات

جبل المكبر

15:00

ماجد اسعد

87

نادي العبيدية

مركز الامعري

15:00

الخضر

88

جمعية الشبان

بيت صفافا

15:00

الحسين

89

السبت 11/02/2017

مؤسسة البيرة

مركز عسكر

15:00

ماجد اسعد

90

نادي جنين

نادي طوباس

15:00

الجامعة الامريكية

الأسبوع السادس عشر

91

الخميس 16/02/2017

جبل المكبر

جمعية الشبان

16:00

الخضر

92

الجمعة 17/02/2017

نادي طوباس

مؤسسة البيرة

15:00

الجامعة الامريكية

93

مركز عسكر

نادي القوات

15:00

نابلس

94

السبت 18/02/2017

بيت صفافا

مركز الامعري

14:30

الخضر

95

نادي سلوان

نادي العبيدية

17:30

الخضر

96

ابناء القدس

نادي جنين

15:00

فيصل

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