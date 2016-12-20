إخطارات بالاستيلاء على أراض في دير بلوط

سلفيت/PNN – سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بالاستيلاء على أراض في منطقة باب المرج تعود لمواطنين في قرية دير بلوط بمحافظة سلفيت.

وقال المواطن تيسير عبد الله: إنهم وجدوا الإخطارات على الجدران والسياج المحيط بالأرض بعد عصر اليوم، مشيرا إلى أن المنطقة مزروعة بـ 200 غرسة زيتون على مساحة تقارب 82 دونماَ.

وأفادت مصادر محلية لـ”الوكالة الرسمية”، بأن أصحاب الأرض حصلوا قبل ثلاثة أعوام على قرار من المحكمة العسكرية بحق ملكيتها لهم، علماً بأن سلطات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف واسعة لهذه الأرض منذ أكثر من عام.