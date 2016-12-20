خسارة قاسية لمنتخبنا للشابات أمام ميانمار بتصفيات أمم آسيا

يانغون /PNN- تعرض منتخبنا الوطني للشابات اليوم الثلاثاء، لهزيمة قاسية أمام منتخب ميانمار بـ10 أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد ثوانا في مدينة يانغون، صمن تصفيات أمم آسيا تحت 19 عاما.

ولم تقدم لاعبات الوطني الأداء المطلوب في المباراة، وتلقت شباكهن عشرة أهداف نظيفة من المنتخب المضيف للتصفيات على مدار شوطي اللقاء، دون ان ينجحن في تسجيل أي هدف شرفي.

ويستعد منتخبنا للقاء الثاني في التصفيات الذي سيكون أمام منتخب تايلاند يوم بعد غد الخميس، وهو يسعى للتعويض والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أن منتخب تايلاند تعرض هو الآخر للهزيمة أمام منتخب قيرغيزستان الذي يلاقيه منتخبنا في ختام مشواره في التصفيات الآسيوية يوم السبت المقبل.