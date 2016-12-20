الفلك ينذر بالامطار والفيضانات خلال الفترة القادمة

بيت لحم/PNN – جاءت بعض النصائح الفلكية من الفلكي ابراهيم حزبون وكانت كما يلي:

المريخ في الحوت

كوكب المريخ والموجود في برج الدلو انتقل الى برج الحوت قبل ظهر اليوم 19.12.2016 وسيمكث فيه حتى 27.1.2017.

مع انتقال المريخ من برج الى برج يحمل معه غالبا شحنة من اعمال العنف او الحوادث ويتوقف نوعها على نوع البرج الذي ينتقل اليه وبما انه ينتقل هذه المرة الى برج مائي فمن المتوقع وقوع حوادث لها صلة بالمياه والسوائل كفيضان او تسونامي او غرق باخره وما شابه.

جدير بالذكر ان وجود المريخ في الحوت يتسبب أيضا في هطول امطار غزيرة مما يدل على ان الفترة المقبلة تبعث على التفاؤل رغم ما ورد من حوادث مؤسفة.

عطارد في تراجع

كوكب عطارد شرع في التراجع من ظهر اليوم 19.12.2016 في برج الجدي ويواصل تراجعه فيه حتى 4.1.2017 ليواصل التراجع بعد ذلك في برج القوس حتى 8.1.2017.

تراجع عطارد أمر سلبي يُلزمنا جميعا بالامتناع عن اتخاذ اي خطوة جديدة مهمة ومحاولة التركيز أكثر في اي عمل نقوم به.

عطارد يتراجع بمعدل ثلاث مرات سنويا ويكون تراجعه لمدة ثلاثة اسابيع.