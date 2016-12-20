الإعلان عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين

القدس/PNN – أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، للموسم الحالي 2016/2017، وذلك على النحو الآتي:
دوري الوطنية موبايل للمحترفين “مرحلة الإياب”
|الأسبوع الثاني عشر
|الرقم
|اليوم والتاريخ
|المباراة
|الساعة
|الملعب
|المراقب
|67
|
الجمعة 20/01/2017
|شباب السموع
|ثقافي طولكرم
|15:00
|الحسين
|68
|مركز طولكرم
|اهلي الخليل
|15:00
|طولكرم
|69
|نادي يطا
|هلال القدس
|15:00
|دورا
|70
|
السبت 21/01/2017
|شباب الظاهرية
|مركز بلاطه
|15:00
|دورا
|71
|نادي الخضر
|شباب دورا
|15:00
|الحضر
|72
|شباب الخليل
|واد النيص
|15:00
|الحسين
|الأسبوع الثالث عشر
|73
|
الجمعة 27/01/2017
|ثقافي طولكرم
|نادي الخضر
|15:00
|طولكرم
|74
|اهلي الخليل
|شباب الخليل
|15:00
|الحسين
|75
|مركز بلاطه
|نادي يطا
|15:00
|نابلس
|76
|
السبت 28/01/2017
|هلال القدس
|مركز طولكرم
|15:00
|فيصل
|77
|واد النيص
|شباب السموع
|15:00
|الخضر
|78
|شباب دورا
|شباب الظاهرية
|15:00
|دورا
|الأسبوع الرابع عشر
|79
|
الجمعة 03/02/2017
|واد النيص
|ثقافي طولكرم
|15:00
|الخضر
|80
|شباب السموع
|اهلي الخليل
|15:00
|الحسين
|81
|نادي يطا
|شباب دورا
|15:00
|دورا
|82
|
السبت 04/02/2017
|شباب الظاهرية
|نادي الخضر
|15:00
|دورا
|83
|مركز طولكرم
|مركز بلاطه
|15:00
|طولكرم
|84
|شباب الخليل
|هلال القدس
|15:00
|الحسين
|الأسبوع الخامس عشر
|85
|
الجمعة 10/02/2017
|ثقافي طولكرم
|شباب الظاهرية
|15:00
|طولكرم
|86
|مركز بلاطه
|شباب الخليل
|15:00
|نابلس
|87
|شباب دورا
|مركز طولكرم
|15:00
|دورا
|88
|
السبت 11/02/2017
|هلال القدس
|شباب السموع
|15:00
|فيصل
|89
|اهلي الخليل
|واد النيص
|15:00
|الحسين
|90
|نادي الخضر
|نادي يطا
|15:00
|الخضر
|الأسبوع السادس عشر
|91
|الخميس 16/02/2017
|شباب السموع
|مركز بلاطه
|16:00
|الحسين
|92
|
الجمعة 17/02/2017
|واد النيص
|هلال القدس
|15:00
|الخضر
|93
|اهلي الخليل
|ثقافي طولكرم
|15:00
|الحسين
|94
|السبت 18/02/2017
|شباب الخليل
|شباب دورا
|15:00
|الحسين
|95
|مركز طولكرم
|نادي الخضر
|15:00
|طولكرم
|96
|الاحد 19/02/2017
|نادي يطا
|شباب الظاهرية
|16:00
|دورا
|الأسبوع السابع عشر
|97
|
الجمعة 24/02/2017
|ثقافي طولكرم
|نادي يطا
|15:00
|طولكرم
|98
|شباب الظاهرية
|مركز طولكرم
|15:00
|دورا
|99
|نادي الخضر
|شباب الخليل
|15:00
|الخضر
|100
|
السبت 25/02/2017
|مركز بلاطه
|واد النيص
|15:00
|نابلس
|101
|هلال القدس
|اهلي الخليل
|15:00
|فيصل
|102
|شباب دورا
|شباب السموع
|15:00
|دورا
|الأسبوع الثامن عشر
|103
|الخميس 02/03/2017
|اهلي الخليل
|مركز بلاطه
|16:00
|الحسين
|104
|
الجمعة 03/03/2017
|واد النيص
|شباب دورا
|15:00
|الخضر
|105
|شباب السموع
|نادي الخضر
|15:00
|دورا
|106
|
السبت 04/03/2017
|شباب الخليل
|شباب الظاهرية
|15:00
|الحسين
|107
|مركز طولكرم
|نادي يطا
|15:00
|طولكرم
|108
|هلال القدس
|ثقافي طولكرم
|15:00
|فيصل
|الأسبوع التاسع عشر
|109
|الخميس 09/03/2017
|نادي يطا
|شباب الخليل
|16:00
|دورا
|110
|
الجمعة 10/03/2017
|ثقافي طولكرم
|مركز طولكرم
|15:00
|نابلس
|111
|نادي الخضر
|واد النيص
|15:00
|الخضر
|112
|شباب الظاهرية
|شباب السموع
|15:00
|دورا
|113
|
السبت 11/03/2017
|مركز بلاطه
|هلال القدس
|15:00
|نابلس
|114
|شباب دورا
|اهلي الخليل
|15:00
|دورا
|الأسبوع العشرون
|115
|الخميس 16/03/2017
|شباب السموع
|نادي يطا
|16:00
|دورا
|116
|
الجمعة 17/03/2017
|مركز بلاطه
|ثقافي طولكرم
|15:00
|نابلس
|117
|اهلي الخليل
|نادي الخضر
|15:00
|الحسين
|118
|
السبت 18/03/2017
|هلال القدس
|شباب دورا
|15:00
|فيصل
|119
|شباب الخليل
|مركز طولكرم
|15:00
|الحسين
|120
|واد النيص
|الظاهرية
|15:00
|الخضر
|الأسبوع الحادي والعشرون
|121
|الخميس 23/03/2017
|شباب الظاهرية
|اهلي الخليل
|16:00
|دورا
|122
|
الجمعة 24/03/2017
|نادي يطا
|واد النيص
|15:00
|دورا
|123
|ثقافي طولكرم
|شباب الخليل
|15:00
|طولكرم
|124
|
السبت 25/03/2017
|نادي الخضر
|هلال القدس
|15:00
|الخضر
|125
|شباب دورا
|مركز بلاطه
|15:00
|دورا
|126
|مركز طولكرم
|شباب السموع
|15:00
|طولكرم
|الأسبوع الثاني العشرون
|127
|الخميس 30/03/2017
|شباب السموع
|شباب الخليل
|16:00
|دورا
|128
|
الجمعة 31/03/2017
|مركز بلاطه
|نادي الخضر
|15:00
|نابلس
|129
|شباب دورا
|ثقافي طولكرم
|15:00
|دورا
|130
|
السبت 01/04/2017
|اهلي الخليل
|نادي يطا
|15:00
|الحسين
|131
|واد النيص
|مركز طولكرم
|15:00
|الخضر
|132
|هلال القدس
|شباب الظاهرية
|15:00
|فيصل