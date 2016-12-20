الإعلان عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين

القدس/PNN – أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، للموسم الحالي 2016/2017، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين “مرحلة الإياب”

الأسبوع الثاني عشر الرقم اليوم والتاريخ المباراة الساعة الملعب المراقب 67 الجمعة 20/01/2017 شباب السموع ثقافي طولكرم 15:00 الحسين 68 مركز طولكرم اهلي الخليل 15:00 طولكرم 69 نادي يطا هلال القدس 15:00 دورا 70 السبت 21/01/2017 شباب الظاهرية مركز بلاطه 15:00 دورا 71 نادي الخضر شباب دورا 15:00 الحضر 72 شباب الخليل واد النيص 15:00 الحسين الأسبوع الثالث عشر 73 الجمعة 27/01/2017 ثقافي طولكرم نادي الخضر 15:00 طولكرم 74 اهلي الخليل شباب الخليل 15:00 الحسين 75 مركز بلاطه نادي يطا 15:00 نابلس 76 السبت 28/01/2017 هلال القدس مركز طولكرم 15:00 فيصل 77 واد النيص شباب السموع 15:00 الخضر 78 شباب دورا شباب الظاهرية 15:00 دورا الأسبوع الرابع عشر 79 الجمعة 03/02/2017 واد النيص ثقافي طولكرم 15:00 الخضر 80 شباب السموع اهلي الخليل 15:00 الحسين 81 نادي يطا شباب دورا 15:00 دورا 82 السبت 04/02/2017 شباب الظاهرية نادي الخضر 15:00 دورا 83 مركز طولكرم مركز بلاطه 15:00 طولكرم 84 شباب الخليل هلال القدس 15:00 الحسين الأسبوع الخامس عشر 85 الجمعة 10/02/2017 ثقافي طولكرم شباب الظاهرية 15:00 طولكرم 86 مركز بلاطه شباب الخليل 15:00 نابلس 87 شباب دورا مركز طولكرم 15:00 دورا 88 السبت 11/02/2017 هلال القدس شباب السموع 15:00 فيصل 89 اهلي الخليل واد النيص 15:00 الحسين 90 نادي الخضر نادي يطا 15:00 الخضر الأسبوع السادس عشر 91 الخميس 16/02/2017 شباب السموع مركز بلاطه 16:00 الحسين 92 الجمعة 17/02/2017 واد النيص هلال القدس 15:00 الخضر 93 اهلي الخليل ثقافي طولكرم 15:00 الحسين 94 السبت 18/02/2017 شباب الخليل شباب دورا 15:00 الحسين 95 مركز طولكرم نادي الخضر 15:00 طولكرم 96 الاحد 19/02/2017 نادي يطا شباب الظاهرية 16:00 دورا