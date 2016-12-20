الإعلان عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين

‏2 يومين مضت رياضة 144 زيارة

القدس/PNN – أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، للموسم الحالي 2016/2017، وذلك على النحو الآتي:

 دوري الوطنية موبايل للمحترفين “مرحلة الإياب”

الأسبوع الثاني عشر
الرقم اليوم والتاريخ المباراة الساعة الملعب المراقب
67  

الجمعة  20/01/2017

 شباب السموع ثقافي طولكرم 15:00 الحسين  
68 مركز طولكرم اهلي الخليل 15:00 طولكرم  
69 نادي يطا هلال القدس 15:00 دورا  
70  

السبت    21/01/2017

 شباب الظاهرية مركز بلاطه 15:00 دورا  
71 نادي الخضر شباب دورا 15:00 الحضر  
72 شباب الخليل واد النيص 15:00 الحسين  
الأسبوع الثالث عشر
73  

الجمعة   27/01/2017

 ثقافي طولكرم نادي الخضر 15:00 طولكرم  
74 اهلي الخليل شباب الخليل 15:00 الحسين  
75 مركز بلاطه نادي يطا 15:00 نابلس  
76  

السبت 28/01/2017

 هلال القدس مركز طولكرم 15:00 فيصل  
77 واد النيص شباب السموع 15:00 الخضر  
78 شباب دورا شباب الظاهرية 15:00 دورا  
الأسبوع الرابع عشر
79  

الجمعة 03/02/2017

 واد النيص ثقافي طولكرم 15:00 الخضر  
80 شباب السموع اهلي الخليل 15:00 الحسين  
81 نادي يطا شباب دورا 15:00 دورا  
82  

السبت 04/02/2017

 شباب الظاهرية نادي الخضر 15:00 دورا  
83 مركز طولكرم مركز بلاطه 15:00 طولكرم  
84 شباب الخليل هلال القدس 15:00 الحسين  
الأسبوع الخامس عشر
85  

الجمعة 10/02/2017

 ثقافي طولكرم شباب الظاهرية 15:00 طولكرم  
86 مركز بلاطه شباب الخليل 15:00 نابلس  
87 شباب دورا مركز طولكرم 15:00 دورا  
88  

السبت 11/02/2017

 هلال القدس شباب السموع 15:00 فيصل  
89 اهلي الخليل واد النيص 15:00 الحسين  
90 نادي الخضر نادي يطا 15:00 الخضر  
الأسبوع السادس عشر
91 الخميس 16/02/2017 شباب السموع مركز بلاطه 16:00 الحسين  
92  

الجمعة 17/02/2017

 واد النيص هلال القدس 15:00 الخضر  
93 اهلي الخليل ثقافي طولكرم 15:00 الحسين  
94 السبت 18/02/2017 شباب الخليل شباب دورا 15:00 الحسين  
95 مركز طولكرم نادي الخضر 15:00 طولكرم  
96 الاحد 19/02/2017 نادي يطا شباب الظاهرية 16:00 دورا  

 

الأسبوع السابع عشر
97  

الجمعة 24/02/2017

 ثقافي طولكرم نادي يطا 15:00 طولكرم  
98 شباب الظاهرية مركز طولكرم 15:00 دورا  
99 نادي الخضر شباب الخليل 15:00 الخضر  
100  

السبت 25/02/2017

 مركز بلاطه واد النيص 15:00 نابلس  
101 هلال القدس اهلي الخليل 15:00 فيصل  
102 شباب دورا شباب السموع 15:00 دورا  
الأسبوع الثامن عشر
103 الخميس 02/03/2017 اهلي الخليل مركز بلاطه 16:00 الحسين  
104  

الجمعة 03/03/2017

 واد النيص شباب دورا 15:00 الخضر  
105 شباب السموع نادي الخضر 15:00 دورا  
106  

السبت 04/03/2017

 شباب الخليل شباب الظاهرية 15:00 الحسين  
107 مركز طولكرم نادي يطا 15:00 طولكرم  
108 هلال القدس ثقافي طولكرم 15:00 فيصل  
الأسبوع التاسع عشر
109 الخميس 09/03/2017 نادي يطا شباب الخليل 16:00 دورا  
110  

الجمعة 10/03/2017

 ثقافي طولكرم مركز طولكرم 15:00 نابلس  
111 نادي الخضر واد النيص 15:00 الخضر  
112 شباب الظاهرية شباب السموع 15:00 دورا  
113  

السبت 11/03/2017

 مركز بلاطه هلال القدس 15:00 نابلس  
114 شباب دورا اهلي الخليل 15:00 دورا  
الأسبوع العشرون
115 الخميس 16/03/2017 شباب السموع نادي يطا 16:00 دورا  
116  

الجمعة 17/03/2017

 مركز بلاطه ثقافي طولكرم 15:00 نابلس  
117 اهلي الخليل نادي الخضر 15:00 الحسين  
118  

السبت 18/03/2017

 هلال القدس شباب دورا 15:00 فيصل  
119 شباب الخليل مركز طولكرم 15:00 الحسين  
120 واد النيص الظاهرية 15:00 الخضر  
الأسبوع الحادي والعشرون
121 الخميس 23/03/2017 شباب الظاهرية اهلي الخليل 16:00 دورا  
122  

الجمعة 24/03/2017

 نادي يطا واد النيص 15:00 دورا  
123 ثقافي طولكرم شباب الخليل 15:00 طولكرم  
124  

السبت 25/03/2017

 نادي الخضر هلال القدس 15:00 الخضر  
125 شباب دورا مركز بلاطه 15:00 دورا  
126 مركز طولكرم شباب السموع 15:00 طولكرم  
الأسبوع الثاني العشرون
127 الخميس 30/03/2017 شباب السموع شباب الخليل 16:00 دورا  
128  

الجمعة 31/03/2017

 مركز بلاطه نادي الخضر 15:00 نابلس  
129 شباب دورا ثقافي طولكرم 15:00 دورا  
130  

السبت 01/04/2017

 اهلي الخليل نادي يطا 15:00 الحسين  
131 واد النيص مركز طولكرم 15:00 الخضر  
132 هلال القدس شباب الظاهرية 15:00 فيصل  
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