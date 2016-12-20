وفد من الاجهزة الأمنية الفلسطينة يزور قرية الولجة ويتطلع على إحتياجاتها

بيت لحم/PNN/قام وفد من ألأجهزة ألأمنية الفلسطينية ممثلاً بالارتباط العسكري والشرطة الفلسطينية والدفاع المدني بزيارة قرية الولجة غرب بيت لحم حيث إلتقى الوفد بأعضاء المجلس القروي ومتطوعي الدفاعي المدني وممثلين عن مؤسسات الولجة في مقر المجلس

وإطلع الوفد على إحتياجات القرية سيما أنها تتعرض لإنتهاكات إسرائيلية من إلاغلاقات وجدار فاصل وهدم منازل

كما إطلع مدير ألإرتباط العسكري الفلسطيني على الوضع العام للقرية وإلاغلاقات والحصار التي تعاني منها القرية ، وإطلع الوفد على غرفة متطوعي الدفاع المدني في القرية ومدى جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ في المنخفضات الجوي القادمة

وثمن المجلس القروي ومتطوعي الدفاع المدني دور ألأجهزة ألأمنية الفلسطينية في تفقد قرية الولجة وإحتياجاتها