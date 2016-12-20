ادوار وامان تنفذان ورشة عمل‎ للاعلاميين حول الموازنة

الخليل/PNN/ نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي بالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة (امان) لقاء للإعلاميين والاعلاميات حول موضوع “اهم نتائج تحليل الموازنة العامة النصف سنوي “، الذي نظمه الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي يمثل ائتلاف امان السكرتاريا التنفيذية له.

وذلك بحضور كل من المديرة العامة لمؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي سحر يوسف القواسمة ومن ائتلاف امان الاستاذ المدرب مؤيد عفانة ومنسقة التوعية المجتمعية في امان لميس فراج بالإضافة الى ممثلين/ات عن كافة وسائل ومحطات الاعلام في محافظة الخليل.

هدف اللقاء الى استعراض اهم نتائج الورقة التحليلية للموازنة النصف سنوية لعام 2016 ، ومدى حساسيتها للنوع الاجتماعي “الجندر” والتركيز على بند التحويلات الطبية والتحويلات النقدية.

ويأتي ذلك في اطار جهود الفريق الاهلي لإشراك الاعلاميين/ات في المساهمة في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة وحق المواطن/ة في الاطلاع على المعلومات المالية وتعزيزا لمبدا المشاركة المجتمعية في ادارة المال العام.

افتتحت اللقاء القواسمة بكلمة عن اهمية الموازنة ومدى حساسيتها للنوع الاجتماعي “الجندر” من اجل العمل على تلبية حاجات النوع الاجتماعي العملية والاستراتيجية ومسائلة الحكومة الفلسطينية لوضع ميزانيات تساهم في حماية حقوق النساء الفلسطينيات .

اما بدورها لميس فراج استعرضت اهمية مشروع امان في المساءلة حول الموازنة وكيف ان امان ساهمت في توفير البيانات الكافية المبنية على الوقائع واهمية استخدامها من قبل الاعلاميين/ات كأداة مسائلة لصناع القرار.

وبدورة عرض مؤيد عفانة مستشار الفريق الأهلي للشفافية الموازنة العامة حيث القى الضوء على العديد من المواضيع التي ي/تجهلها الاعلاميين/ات و المواطن/ة الفلسطيني/ة ، واكد على اهمية نشر المعلومات للمواطن/ة الفلسطيني/ة وباللغة العربية ايضا حول الموازنة ووضع اليات للوصول اليها.

وفي نهاية اللقاء اوصى المشاركين/ات على ضرورة استمرار العمل على طرح مثل تلك المواضيع حيث تم اخذ المادة التي اعدتها امان من اجل عرضها ومساءلة المسؤولين/ات في الحكومة الفلسطينية من خلال كافة وسائل الاعلام حول الموازنة بالإضافة الى توعية المجتمع الفلسطيني ايضا.