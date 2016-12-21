بالأسماء: الاحتلال يعتقل أكثر من 13 مواطنا من الضفة الغربية، ويدعي ضبطه لاسلحة في الخليل

بيت لحم/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فقد اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة نابلس كلا من وليد جمال عصيدة، وأسيد خالد ريحان، ومعاذ بلال اشتية، مجد بلال اشتية، وكلهم أسرى محررون، بالإضافة لاعتقالها طالب سمير سلوادي، ومنتصر طلال دويكات.

ومن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال يزن نبيل ديرية، وأحمد محمد طقاطقة، وراضي صلاح طقاطقة، وإياد نادر طقاطقة، ومحمد أيمن طقاطقة، وأحمد نضال طقاطقة، وإبراهيم جبريل طقاطقة وكلهم من بيت فجار، وبينهم قاصرون.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس شاكر عمارة في مدينة أريحا، وعبثت بمحتوياته وعاثت فيه فسادا.