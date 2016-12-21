اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.00/ الدينار:5.41/ الجنيه:0.21

‏1 يوم مضت أقتصاد 223 زيارة

بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.00 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.41 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل.

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