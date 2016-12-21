اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.00/ الدينار:5.41/ الجنيه:0.21 1 يوم مضت أقتصاد 223 زيارة إقـــرا أيـضـا ... تحديات اقتصادية للمرحلة القادمة على طاولة بحث غرفة الخليل مع القنصلية الامريكية 1 ساعة مضت ارتفاع على مؤشر وقيمة تداولات بورصة فلسطين 4 ساعات مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.00 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.41 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2016-12-21 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest