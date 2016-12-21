حالة الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها العام بقليل والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

يوم غد الخميس:

تنبأت أن يكون الجو، غائما جزئيا الى غائم وباردا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية،الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة المقبل:

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت:

يكون الجو غائما وباردا، وتسقط زخات من الأمطار خاصة في ساعات المساء والليل فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.