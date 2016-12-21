“ميسي تايلاند” يسعى لإثبات جدارته في اليابان

طوكيو/PNN- أعلن بطل الدوري التايلاندي 2016 فريق موانجثونج يونايتد التايلاندي، انتقال لاعب الوسط الموهوب تشاناثيب سونجكراسين (23 عاماً) إلى فريق كونسادول سابورو الياباني، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، بنظام الإعارة يمتد لعام ونصف العام بمبلغ 500 ألف دولار.

ويُعرف لاعب الوسط سونجكراسين في وسائل الإعلام التايلاندية بلقب “ميسي تايلاند” بفضل مهاراته الفردية التي ساعدته على الوصول مبكراً لصفوف منتخب تايلاند الأول، حيث خاض حتى الآن 38 مباراة دولية مع تسجيله 5 أهداف، ليساعد منتخبه بالأسبوع الماضي في الفوز بكأس منطقة جنوب شرق آسيا 2016 (كأس سوزوكي 2016) مع حصده جائزة أفضل لاعب في البطولة ذاتها.

انتقال اللاعب إلى الدوري الياباني يعد نقلة نوعية في مسيرته الكروية لأنه سيساعده على الاحتكاك مع اللاعبين اليابانيين المتطورين فنياً عن الدوري التايلاندي، حيث أكد اللاعب عبر الموقع الرسمي لفريقه التايلاندي موانجثوانج: “لقد نجحت في تحقيق حلم الطفولة وهو اللعب في الدوري الياباني، أرغب بالذهاب إلى اليابان من أجل إظهار مهاراتي الفنية”.

وأضاف ميسي تايلاند: “تلقيت العديد من العروض في كوريا الجنوبية وأوروبا، ولكن قررت الذهاب إلى اليابان لكي أطور من مستواي الفني، أعلم بأن منافسات الدوري الياباني صعبة لأنه أقوى دوري في قارة آسيا، ولكن جاهز لخوض التحدي”.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري الياباني 2017 سينطلق في شهر مارس المقبل بعد أن اختتم منافسات هذا الموسم 2016 في بداية شهر ديسمبر الجاري بفوز فريق كاشيما انتلرز باللقب.