تقارير تكشف الأفضل في جوائز فيفا.. وقنبلة في اختيارات المدربين

وذكر الصحفي الكتالوني فرانسيسك اجيلار من مصادر مقربة للفيفا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، سيحقق الجائزة متفوقاً على ليو ميسي نجم برشلونة.

وأكد الصحفي الكتالوني أنه على عكس جائزة الكرة الذهبية والتي حققها رونالدو قبل أيام بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فإن الفارق في جائزة “الأفضل” سيكون ضئيلاً.

وسيحتل الفرنسي انطوان جريزمان المركز الثالث بعيدا بفارق كبير عن رونالدو وميسي، وكان نجم أتلتيكو مدريد قد قدم في عام 2016 مستويات كبيرة قاد فيها رجال دييجو سيميوني لنهائي دوري أبطال أوروبا وأيضاً وصل مع منتخب بلاده لنهائي يورو 2016.

من جهة أخرى، فقد كشف نفس الصحفي أنه رغم تحقيقه لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لن يُتوّج بجائزة أفضل مدرب.

وسيكون الفائز هو مدرب ليستر سيتي كلاوديو رانييري، والذي قاد ليستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في واحدة من أكبر المفاجآت في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.