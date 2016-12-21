المحاميان عجوة وابو غوش: وضع شديد وابو فارة بالغ الخطورة والمطلوب تحرك عاجل لإنقاذ حياتهما

رام الله/PNN- افاد محاميا هيئة الاسرى كريم عجوة ونسيم ابو غوش اللذان قاما بزيارة الى الاسيرين المضربين عن الطعام منذ 89 يوما انس شديد واحمد ابو فارة في مستشفى اساف هروفيه الاسرائيلي ان حالتهما الصحية بالغة الخطورة ومن الضروري تحرك عاجل لإنقاذ حياة الاسيرين.

ووصف المحاميان وضع الاسير انس شديد الذي نقل للعناية المكثفة بأنه توجد خطورة على حياته حيث يعاني من آلام شديدة في كافة انحاء الجسم ولا يستطيع التحرك بالاضافة الى فقدان الكثير من الوزن ، ويواجه صعوبة بالتكلم ويعاني من مشاكل في الكبد والكلى وضيق التنفس.

وبخصوص الاسير احمد ابو فارة فإنه لا يقل وضعه خطورة عن زميله انس شديد حيث يعاني من صعوبة في الكلام وعدم القدرة على الحركة وآلام شديدة في الكلى والمعدة والدوخة وصعوبة في النظر وضمور في العضلات.

وطالب محاميا الهيئة بضرورة الضغط على الجانب الاسرائيلي لكسر موقفه المتعنت اتجاه الاستجابة لمطالب المضربين بإنهاء اعتقالهم الاداري، وقد وصفوا قرارات المحكمة العليا بالهزيلة وانها شريكة في التسبب بتدهور الحالة الصحية للاسيرين وعدم قدرتها على اتخاذ قرار عادل ينهي معاناة الاسيرين.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد عقدت جلسة مساء الثلاثاء 20/12/2016 ولم تتخذ اي قرار بشأن الالتماس المقدم لها بإنهاء الاعتقال الاداري للاسيرين شديد وابو فارة تحت حجة انها ستدرس التقارير الطبية والمراسلات بين النيابة العسكرية والمستشفى ، على الرغم من ان التقرير الطبي الذي قدم للمحكمة من طبيب خاص كلف من قبل المحكمة اشار الى خطورة الوضع الصحي للأسيرين.