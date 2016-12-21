Highness تجمع نجوم الفن والاعلام في حفل اطلاقها بدبي

دبي – جمانة خليفة في مزيج فريدٍ وغير مسبوق، يجمع بين الاختصاصات التجميلية من منظورها الطبي والجراحي، ورفاهية خدمات السبا والعلاجات التجميلية من منظورها التكميلي غير الجراحي، أطلق أخصائي الجراحة التجميلية الدكتور فراس حمدان عيادات تجميل وسبا “هاينس” الأولى من نوعها في المنطقة من قلب مدينة دبي، في مدينة دبي الطبية.

وضمن حفلين ساهرين أقيما تباعاً في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأول في فندق “سانت ريجيس” والثاني في القاعة الرئيسية لفندق “أرماني” الراقي، نظمتهما شركة “فاديا الطويل” لتنظيم الحفلات، وبحضور الشيخة بسمة الصباح من الكويت، توافد عدد من نجوم الفن ومواقع التواصل الاجتماعي، ووجوه المجتمع، وأهل الصحافة والإعلام، تقدمهم الإعلاميين جورج قرداحي وباسم يوسف ولجين عمران ود. بروين حبيب ونيشان وطوني خليفة ورجا ورودولف ورزان مغربي والنجمات والنجوم ريم عبدالله ويسرا سعوف وعبدالله بالخير وهدى حمدان وجليلة وديانا كرزون وناجي الأسطا ومعين شريف ونيللي مقدسي ودينا حايك ونادين الراسي وعبدالكريم حمدان وإيوان وكاتيا كعدي وكريستين صوايا ومصممي الأزياء عبد محفوظ ووليد عطالله، إلى نخبة من أبرز جرّاحي وأخصائيي التجميل العالميين، وعلى رأسهم من سان دييغو/كاليفورنيا رئيس الأكاديمية الأميركية للجراحة التجميلية الدكتور روبرت شومواي، والمدير التنفيذي للأكاديمية الأميركية للجراحة التجميلية دان غاريت.. إلى جانب ممثلين عن كبرى شركات الصناعات التجميلية والعلاجية والأجهزة الطبية المتخصصة وأبرزهم شركة “كلافس” – “KLAFS” من المانيا، وشركة “كورلاند” “KURLAND” الألمانية ممثلة برئيسها التنفيذي رومان ليندنير، وشركة “Dr BURGENERE” ممثلةً بمؤسسها ورئيسها التنفيذي الدكتور بولين بيرغينير، والسيدة دانييللا أنديريك ممثلة شركة Body Wrap Style من زيوريخ / سويسرا، وآخرين ممن أتوا من أوروبا وأميركا خصيصاً لحضور الحفل وتدشين إطلاق العيادات التي تضم نخبة من أحدث الابتكارات والتجهيزات والتقنيات التجميلية العلاجية.

وبذلك يجمتع تحت سقفٍ واحدٍ أحدث ما توصل إليه العلم من اختصاصات الجراحة التجميلية إلى جانب أبرز علاجات وتقنيات العناية بالجسم والبشرة والأسنان، ضمن خلطةٍ سحرية فريدة، قوامها المزج ما بين رفاهية المنتجعات الراقية من جهة، وتقنيات المستشفيات المتخصصة من جهةٍ أخرى.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فراس حمدان مؤسس ومدير عيادات وسبا “هاينس”: “تتميز عياداتنا بأنها تقدم لزوارها الاختصاصات الطبية التجميلية والجراحية إلى جانب العلاجات الجلدية على أنواعها، بموازاة العلاجات التكميلية من اختصاصات نسائية وغذائية ونفسية.. كل ذلك ضمن أجواء راقية تقتبس من عوالم “السبا” ومنتجعات السبع نجوم أبرز عناصر الرفاهية والراحة النفسية والجسدية بموازاة العناية بأدق التفاصيل.” وتابع الدكتور حمدان: “من هذا المنطلق، تشتمل عياداتنا إلى جانب الاختصاصات التجميلية والجراحية على أنواعها، على علاجات مكملة لنظيرتها الطبية على غرار المسّاجات المتخصصة، وبرامج إنقاص الوزن أو تثبيته، وبرامج التغذية وعلاج وتجميل الأسنان.. إلى علاجات البشرة الطبيعية التي تضاهي نظيراتها في أرقى المنتجعات العالمية.” وحول طبيعة الأجهزة والعلاجات المكمّلة الموجودة في عيادات تجميل وسبا “هاينس” أوضح الدكتور حمدان: “لدينا على سبيل المثال لا الحصر، علاج “غرفة الثلج” وهي الوحيدة من نوعها في المنطقة، وعلاج “Cloud Nine” أو “الغيمة التاسعة” التي يوجد منها 3 أجهزة فقط حول العالم! وهو علاج متخصص في التخلص من الأعراض الناجمة عن الضغط النفسي وضغوط الحياة في المدن الكبرى.. إلى غيرها من العلاجات الفريدة غير الجراحية، كأحدث أجهزة تقنية “النحت البارد” وأجهزة “شدّ الجلد” المجازة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، وغيرها الكثير”.

الجدير ذكره أن عيادات تجميل وسبا “هاينس” تضم أطباء ومتخصصين وجرّاحين تجميل مقيمين ومتعاقدين، وآخرين زوّار يتوافدون إلى العيادات من عدد من دول العالم على نحوٍ دوري لإجراء علاجات وجراحات واستشارات يُعلن عنها في حينها.