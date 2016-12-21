الاحتلال يعتقل (24) مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية

رام الله- PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم (24) مواطناً من الضفة بينهم سبعة فتية.

وبين نادي الأسير الفلسطيني أن سبعة فتية جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم وهم: أحمد محمد طقاطقة (15 عاماً)، أحمد نضال طقاطقة (15عاماً)، محمد أيمن طقاقطة (15 عاماً)، إبراهيم جبريل (15 عاماً)، راضي صلاح طقاقطة (15عاماً)، يزن نبيل ديرية (17 عاماً)، وإياد نادر طقاطقة (15 عاماً).

فيما جرى اعتقال لستة مواطنين من عدة مناطق في محافظة الخليل وهم: علاء مازن حسن ابو دبوس (24 عاماً)، حسن رفيق دبابسة، إيهاب أنور هوارين، محمد زامل اشنيور، عدي كامل، وحمزة الرجبي.

وكذلك أُعتقل ستة مواطنين من محافظة نابلس أربعة منهم من بلدة تل وهم: منتصر طلال دويكات، وليد جمال عصيدة، أسيد خالد ريحان، علاوة على الشقيقين معاذ ومجد بلال اشتيه، وطالب سمير سوادي.

ومن بلدة رنتيس في محافظة رام الله والبيرة اُعتقل كل من: محمد ماجد خلف، وفخر رسلان حماد، إضافة إلى ذلك وثقت حالتي اعتقال لشقيقين من محافظة سلفيت وهما: علي محمود اليوسف وشقيقه عبد الكريم.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً جرى اعتقاله من محافظة قلقيلية وهو، محمد عبد الفتاح ابو هنية (18 عاماً).