السفير عاطف عودة يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية كسفير غير مقيم لدى الكونغو برازفيل

رام الله/ PNN- قدم سفير دولة فلسطين في كوت ديفوار (ساحل العاج) عاطف عودة اليوم الاربعاء، نسخة من أوراق اعتماده سفير غير مقيم لدولة فلسطين لدى الكونغو برازافيل، الى وزير خارجية الكونغو برازافيل السيد جون كلود نجاكسو.

ونقل السفير عودة تحيات معالي الوزير د. رياض المالكي الى وزير خارجية الكونغو، الذي أعرب عن تضامن بلاده المطلق مع الشعب الفلسطيني، وأكد على العلاقات التاريخية بين البلدين التي أسسها الزعيم الراحل ياسر عرفات ورئيس الكونغو برازافيل الرئيس دينيس سوسو نغيسو.

ووجه السفير عودة دعوة باسم د.رياض المالكي الى وزير خارجية الكونغو لزيارة دولة فلسطين.

من جهته أشاد الوزير بأهمية العلاقات الفلسطينية الكونغولية وأكد على رغبة بلاده في تدعيمها بكافة المجالات.

وشكر معالي الوزير على منح الكونغو برازافيل أرضا لدولة فلسطين لإقامة مقر للسفارة في العاصمة برازافيل.