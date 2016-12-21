المحافظ رمضان يطلع مندوبة الصليب الأحمر الدولي على أوضاع المحافظة

جنين/ PNN – أطلع محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، مديرة البعثة الدولية الجديدة في الشمال تارا منتيغومري ” على أوضاع المحافظة . جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد ، اليوم الأربعاء ، في مكتبه . بحضور مديرة مكتب الصليب الأحمر في جنين ديما محاجنة .

وأشاد المحافظ رمضان بأهمية العمل والدور الإنساني الذي تقوم به بعثة الصليب الأحمر في رصد انتهاكات الاحتلال التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني ، وتوفير الحماية له ومتابعة أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية . وقال ” نعتز باللجنة الدولية للصليب الأحمر لما تقدمه من خدمات جليلة ، التي تصطدم بالعقلية الإسرائيلية التي لا ترى إلا ما تريده ، وهي تضرب بعرض الحائط كل ما يطرح للتنفيذ الفعلي من مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان تحت الاحتلال .

وأشار إلى وضع المحافظة الذي يشابه أوضاع المدن الفلسطينية ، التي تعاني أساسا من الاحتلال بتعطيل مقومات التنمية بالأفق السياسي المعطل .إضافة غلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق أ ، ب ، ج ، و المداهمات اليومية وشن حملات الاعتقالات والمداهمات .

وفي الشأن الداخلي وما تنفذه المحافظة بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية قال رمضان ” نعمل من أجل تحسين الأوضاع الداخلية ومستوى المعيشة للمواطنين على كافة الأصعدة ، وبسط النظام وتطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الداخلي وصولا إلى تحقيق التنمية والاستثمار الذي نحن ماضون فيه حاليا . حيث قريبا ستشهد المحافظة انطلاق مشروع المنطقة الصناعية الحدودية الحيوي .

من جهتها قالت مندوبة الصليب الأحمر ” نتابع باستمرار الأوضاع الإنسانية تحت الاحتلال ، ووضع الأسرى المضربين عن الطعام وباقي الأسرى .

وقدمت مندوبة الصليب عدة استفسارات أجاب عنها المحافظ رمضان وتتعلق بعدد من القضايا .