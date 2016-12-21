مواطنو ستة بلدات شرق وشمال غرب نابلس يطلقون صرخة لانهاء ازمة نقص المياه

نابلس/ PNN- دعا مواطنو عدة تجمعات فلسطينية في شرق نابلس وشمال غرب مدينة نابلس سلطة المياه وبلدية نابلس الى تحمل مسؤولياتها في حل مشكلة نقص المياه في مناطقهم قبيل موسم الصيف القادم ، والموافقة على مطالبهم العادلة في توفير مصادر مياه في ظل النقص الكبير في الاحتياجات الاساسية، من مياه الشرب لنحو 40 الف مواطن ناهيك عن الاف رؤوس الماشية والدجاج.

وطالب ممثلو مجالس بلديات وقرى بيت فوريك وبيت دجن وبرقة وبزاريا وسيلة الظهر في بيان مشترك لهم في اعقاب اجتماع عقدوه في مقر جمعية الاغاثة الزراعية بنابلس السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها سلطة المياه الى القيام بدورها في انهاء ازمة نقص المياة التي تعصف بتلك البلدات والقرى منذ عدة سنوات، واضحت تتفاقم يوما بعد يوم وبخاصة في اشهر الصيف وابتت تشكل ارهاقا لميزانيات المجالس والاسر الفلسطينية.

واستعرض رؤساء بلديات ومجالس قروية لتلك البلديات والقرى المشاكل التفصيلية التي يعانون منها، وابرزها تراجع حصتهم من المياه من الابار التي يتم تزويدهم بها وعدم السماح لهم بحفر ابار في اراضيهم وعدم مراعاة التضاعف السكاني الطبيعي وتوفير احتياجات قرابة 15 رأس ماشية و 100 الف طير دواجن في منطقة مضارب المسعودية وقرية بزاريا.

وشدد المشاركون في الاجتماع على اهمية البحث عن حلول جذرية للمشكلة، وعدم التعامل مع المواطنين والهيئات المحليه بسياسة ادارة الظهر، حتى لا تفقد المجالس زمام الامور وتصبح الامور بين العامة والمواطنين، مما قد ينجم عنها مواقف ارتجالية، كما طالبوا وزارة الزراعة بتحمل مسؤوليتها والوقوف الى جانب المزارعين حماية لمصدر رزقهم، حيث تشكل هذه الثرة داعم اساسي للاقتصاد الوطني وتوفير مشتقات الحليب واللحوم.

وطالب بعض التجمعات خاص في شرق حفر بئر مياه في المنطقة او السماح لهم بالاشتراك بشبكة مكيروت وتنفيذ مد خط ناقل من بئر روجيب الى بلدتي بيت فوريك وبيت دجن.

وفي قرى غرب نابلس طالبت المجالس تحويل الخط المزود لبرقة وبزاريا من بئر السنعودية بدلا من بيت ايبا وزيادة كميات المياه بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة وطالبوا ايضا ببناء خزانات لتلك القرى في مناطق مرفعة وبسعة لا تقل عن 500 كوب علما علما ان بعض الخزانات الموجودة لا تتسع ل 150 كوب وعمرها يزيد عن 50 عاما وتشكل خطر كبير لانتهاء عمرها الافتراضي.

وبالنسبة لسيلة الظهر والفندقومية والعطارة جنوب محافظة جنين طالب رئيس بلدية السيلة بتزويد تلك البلدات بالمياه من بئر جبع لقربه من المنطقة بمسافة لا تزيد عن 500 متر في حين يتزودون حاليا من بئر بيت ايبا الذي يبعد عنهم 20 كيلو متر. وزيادة حصة تلك القرى بما لا يقل عن 60 كوب بالساعة، وتوفير خط تزود لقرية عطاره بدل فتحة الطوارىء التي تم اقامتها على حساب الفندقومية والسيلة.

واكدت الاغاثة الزراعية ستدعم هذا الحق للمواطنين وستبقى تقفف الى جانبهم وبخاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية من اجل الوصول الى حق عادل ومنصف لقطاع كبير من الموالطنين.

وقد شارك باللقاء مدير الاغاثة الزراعيه في نابلس ضرار ابو عمر ورئيس بلدية بيت فوريك السيد عارف حنني وررئيس مجلس قروي برقه السيد سامي دغلس ونصر ابو جيش رئيس مجلس قروي بيت دجن والسيد يزيد عوض محاسب مجلس قروي بزاريا ممثلا عن المجلس القروي والسيد زياد ابو دياك .