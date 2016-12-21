رئيس TIKA يزور البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية

اكد سيادة العميد يوسف عزريل رئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات على اهمية التعاون والتنسيق المتبادل والمستمر مع الأصدقاء والشركاء والداعمين لإنجاح الخطط والسياسات الهادفة لنحقيق الأهداف وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.

حيث قدم سيادته الشكر للسيد بولانت قورقماز منسق البرامج – فلسطين في وكالة التعاون والتنسيق التركي (Tika ) جاء ذلك من خلال الزيارة التي تمت للبرنامج الوطني من قبل رئيس وطاقم (TiKa ) الذين قاموا بدعم وتحهيز مكاتب البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بالمهمات التي أنشئ المكتب من أجلها.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية يعمل في محاور متعددة وهامة تتمثل في الصحة والوقاية من المخدرات، إعلاء النزاهة وسيادة القانون، مكافحة الفساد والجرائم المالية، مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة.

بدوره اثنى السيد قورقماز على التطورات التي تقوم بها دولة فلسطين والتقدم المحرز والملموس في البرامج والسياسات المتبعة في البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات، مؤكدا على دور وكالة التعاون والتنسيق التركي (TiKa ) في دعم سياسات واهداف دولة فلسطين في العديد من البرامج التي تمولها الوكالة ، بالاضافة الى فتح افاق تعاون جديدة ونوعية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.