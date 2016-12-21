محافظة جنين تقيم بيت عزاء لشهداء مدينة الكرك الأردن

جنين/ PNN – تحت رعاية محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، أقامت محافظة جنين ، اليوم الأربعاء ، بيت عزاء لشهداء الأردن الشقيق الذين سقطوا في مدينة الكرك ملبين الواجب الوطني في الدفاع عن بلدهم . وكان في استقبال المعزين في قاعة المحافظة ،محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان ، وقائد المنطقة العقيد ناضر عمر ، والطاقم الطبي في المحطة الأردنية . بحضور ومشاركة قادة الأجهزة الأمنية ، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وأئمة المساجد ـولجان شؤون العشائر .

وقدمت الجماهير الوافدة إلى من كافة المؤسسات المحلية والمواطنين تعازيهم الحارة إلى البعثة الطبية المقيمة في جنين . وأكد المحافظ في كلمته على الوحدة بين الشعبين ، وقال ” هذه العلاقة المتجذرة تجسد الأخوة الحقيقية التي عاشها ويعيشها الفلسطينيون والأردنيون . ونقل المحافظ رمضان تعازي فخامة الرئيس محمود عباس وتعازي أهالي محافظة جنين لجلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني وذوي الشهداء من العسكريين والمدنيين ، والشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ الله أمن الأردن من العابثين .

وألقيت عدة كلمات ألقاها كل من : مفتي المحافظة الشيخ محمد أبو الرب ، وسلطان زيود باسم الأجهزة الأمنية ، والأستاذ فخري تركمان عن لجان العشائر ، ومساعد المحافظ عطا أبو ارميله ، وهاشم نعيرات من مديرية الأوقاف ، استنكرت فيها العمل الإجرامي الذي راح ضحيته أرواحا بريئة تدافع عن الأردن من وتحارب الإرهاب والإرهابيين الذين أباحوا لأنفسهم إشاعة الفوضى ، وإراقة الدماء البريئة وعبثت كذلك بأرواح السياح الداخلين إلى بلادنا وما قامت به الفئة الضالة لا يمت بالدين أي صلة ، وتعتمد على فتاوي عرجاء استباحوا لأنفسهم أن يعيثوا فسادا . داعين الله أن يحفظ الأردن وأن تكون واحة آمنة لكل الوطن العربي .

فيما شكر ممثل البعثة الأردنية محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان وعموم أهالي جنين ومؤسساتها على الوقفة الوطنية النبيلة التي تنم عن عمق العلاقة المتأصلة بين الشعبين الفلسطيني والأردني على مصابنا الجلل ومن يرتكب هذا الإجرام الإرهابي ليس من ديننا ، وقال ” نحن جنود سيدنا عبد لله الثاني البواسل و المرابطين في فلسطين .