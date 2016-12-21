بلدية الخليل تقدم دعماً مالياً لمدارس في البلدة القديمة

الخليل/ PNN- قدم صباح اليوم الاربعاء، رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري دعماً مالياً لعدد من المدارس في البلدة القديمة ، تعزيزاً لصمودها أمام انتهاكات الاحتلال، خلال زيارة تفقدية قام بها على رأس وفد ضم الى جانبه مدير التربية والتعليم في الخليل عاطف الجمل .

واستهدفت الزيارة مدارس قرطبة والفيحاء والابراهيمية داخل البلدة القديمة، حيث قدم الدكتور الزعتري لها دعماً بواقع خمسة آلاف شيقل لكل منها، مؤكداً على وقوف البلدية الى جانب المدارس والقطاع التعليمي خاصة في البلدة القديمة التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من سلطات الاحتلال ومستوطنيه .

وشدد الدكتور الزعتري على مساندة السكان والاهالي داخل البلدة القديمة ومؤسساتها المختلفة، وتقديم مختلف اشكال الدعم التي من شأنها تعزيز هذا الصمود ، مشيراً الى إيلاء البلدية البلدة القديمة اهمية قصوى في ظل ما تتعرض له من محاولات التهويد، وسعيها على مختلف الصُعد للحفاظ على المنطقة التي تُمثل ماضي المدينة وحاضرها ومستقبلها .

من جابنه ، شكر مدير التربية الجمل رئيس بلدية الخليل على اهتمامه بمدارس البلدة القديمة وتقديم الدعم والمساندة للقطاع التعليمي في المدينة، لا سيما في البلدة القديمة منها، مشدداً في الوقت ذاته على العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسستين في خدمة هذا القطاع والاهالي .