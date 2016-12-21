شرطة الاحتلال تملك ادلة راسخة ضد النائب غطاس

بيت لحم / PNN -اعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلية ، امس الثلاثاء ، انها تملك أدلة راسخة ضد النائب باسل غطاس (القائمة المشتركة) واوضحت ان التقدم في التحقيق يتعلق بقرار المستشار القانوني للحكومة في موضوع رفع الحصانة، حسب ما تنشره صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية ، وفيما تنشر صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية تقريرا تكشف فيه كيف تم التخطيط للتجسس على النائب غطاس خلال زيارته للأسرى، و”ضبطه” متلبسا.

وتشير الصحف الاسرائيلية الى التحقيق الذي جرى مع غطاس، امس، بشبهة تهريب اجهزة هواتف خليوية الى الاسرى الأمنيين في سجن كتسيعوت. وحسب “هآرتس” فانه على الرغم من خطورة الشبهات وطابع الأدلة، قالت شرطة الاحتلال ان التحقيق مع النائب غطاس في مكاتب وحدة لاهف 433، كان قصيرا نسبيا. وتم خلال التحقيق مواجهة النائب غطاس بالأدلة، ومن بينها تسجيلات وافلام توثق نقل الهواتف، ظاهرا.

وأوضحت شرطة الاحتلال انه فقط بعد قيام المستشار القانوني للحكومة باتخاذ قرار بشأن حصانة غطاس، يمكنها مواصلة التحقيق الأعمق وفرض القيود الملائمة على غطاس.

وتكتب صحيفة”يديعوت احرونوت” الاسرائيلية في هذا السياق، ان النائب باسل غطاس خضع للتحقيق طوال اربع ساعات في وحدة لاهف.

وقالت ان غطاس لم يحاول انكار التهمة، وانما ادعى انه فعل ذلك بدافع انساني. ويشتبه المحققون بأن هذه هي المرة الاولى التي يستغل فيها غطاس حصانته لنقل الهواتف الى الأسرى.

وحسب صحيفة “يديعوت” الاسرائيلية يتضح انه قبل عدة أسابيع وصلت معلومات استخبارية من سلطة خدمات السجون، تفيد بأن غطاس لا يصل الى السجون في زيارات بريئة. وتم تحويل المعلومات الى وحدة لاهف 433، وعولجت بشكل شخصي من قبل رئيس قسم التحقيقات في الشرطة ميني يتسحاقي. وواصلت سلطة السجون تحويل المعلومات واستعدت للمرة القادمة التي سيصل فيها غطاس للزيارة.

وقامت شرطة الاحتلال بإعداد خطة تحقيق سرية، وانتظرت وصول غطاس لزيارة السجن، وكانت الزيارة خاضعة للرقابة من قبل سلطة السجون والشرطة.

وتم تنسيق الخطوات، وفي اللحظة التي علم فيها بأن غطاس ينوي زيارة السجن، تم توجيه الزيارة نحو غرفة تم اعدادها مسبقا وتركيب مايكروفونات وكاميرات فيها. وفي المقابل تعقب محققون من الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش، النائب غطاس في طريقه الى السجن، وانتظروه عند الباب اثناء خروجه. وفي وحدة لاهف 433 كانوا على اهبة الاستعداد للتطورات. وعندما خرج غطاس من السجن سارع المحققون نحوه وطلبوا منه مرافقتهم.

واعتقدت الشرطة ان غطاس سيوافق، واستعدت لإجراء تحقيق عاجل معه. لكنه اختار استغلال حصانته ورفض الطلب.

وتم التحقيق مع غطاس بعد ادعاء شرطة الاحتلال بأنها لا تتمكن من الاتصال به او بمساعديه لأنهم اغلقوا الهواتف. ولم تستطع شرطة الاحتلال التعرف على مكانه بواسطة تعقب اجهزة الهواتف، بسبب حصانته. واخيرا وصل غطاس للتحقيق ومعه عدد من مناصريه، بينهم النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي. وبعد ذلك توجه مرافقوه الى المطعم القريب وانتظروا خروجه.

وقبل دخوله الى التحقيق اعلن غطاس بأن المقصود ملاحقة سياسية واعلن انه سيخرج من التحقيق برأس مرفوعة. لكن المحققين قرروا منذ بداية التحقيق اطلاعه على الصور التي تم التقاطها سرا، والتي تظهره اثناء قيامه بتسليم الهواتف للأسيرين. وفوجئ غطاس بالتوثيق وخلافا للمتوقع تعاون مع المحققين. وادعى في دفاعه ان كل ما فعله كان بدوافع انسانية ولم يرتكب مخالفة ترتبط بأمن الدولة او مواطنيها.

وفي نهاية التحقيق تم إطلاق سراح غطاس، وقالت مصادر في الشرطة انها تؤمن بأنه سيتم استكمال التحقيق خلال ايام وتقديم لائحة اتهام ضد غطاس، اذا صادق المستشار القانوني للحكومة على ذلك.

وتكتب صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية انه حسب بيان نشره غطاس بعد خروجه من التحقيق، فقد رد على كافة اسئلة المحققين واكد انه لم يرتكب مخالفة ترتبط بأمن دولة الاحتلال او مواطنيها كما تم الادعاء، وانه لم ينو ابدا عمل ذلك. وكتب غطاس: “زياراتي لدى الأسرى تأتي في اطار العمل الانساني والأخلاقي في مسألة الأسرى التي التزم بها بدوافع اخلاقية وانسانية عادلة. قضية الأسرى هي قضية مؤلمة يصعب تحملها. الاسرى يعانون من ظروف صعبة ومعالجة هذا الموضوع تتم في اطار مهامي العامة والبرلمانية وانا اعالجها بمسؤولية”.

واضاف غطاس: “لا يوجد لدي ما اخفيه، ندخل ونخرج من هذه التحقيقات مرفوعين الرأس”.

الى ذلك، صادقت لجنة الكنيست، امس، على مبادرة وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، لمنع زيارة اعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين، بادعاء ان ذلك يمس بأمن الدولة. وصادقت اللجنة على اقتراح اردان بالتحديد، من خلال التنسيق مع رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست، عدد اصحاب المناصب من بين نواب الكنيست في الائتلاف والمعارضة، الذين يستطيعون القيام بزيارات كهذه، وذلك بهدف ضمان المراقبة البرلمانية لشروط اعتقال الاسرى.