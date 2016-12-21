النائب العام المستشار د. أحمد براك يبحث مع وفد من الصليب الاحمر سبل وآليات التعاون

رام الله/ PNN- التقى عطوفة النائب العام المستشار د.أحمد براك في مكتبه اليوم الاربعاء، وفدا من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس ممثلا بكل من نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس والضفة الغربية أجاث ستريكر، والمستشار القانوني في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كارول نجاريان، ونائب منسق قسم الحماية المسؤول عن إعادة الروابط العائلية باربرا ريزولي، ومسؤولة البحث عن المفقودين وإعادة الروابط العائلية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مها صيداوي، والسيدة آنا ماريا روبيو، بحضور رئيس النيابة العامة رئيس ادارة الجرائم الدولية الأستاذ ياسر حماد.

وتناول اللقاء سبل وآليات التعاون ما بين النيابة العامة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة فيما يتعلق بجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وآليات التعامل مع هذا النوع من القضايا وتوثيقها من قبل النيابة العامة لضمان الحقوق المدنية للشهداء.