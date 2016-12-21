اريحا اطلاق حملة شتاء دافئ للجميع

أريحا/ PNN- اعلن اليوم في مقر محافظة اريحا والأغوار عن اطلاق حملة تحت شعار شتاء دافئ للجميع لجمع التبرعات لصالح الاسر المحتاجة والفقير لتوفير مستلزمات فصل الشتاء.

وتم الاعلان بحضور ماجد الفتياني محافظ اريحا والاغوار وجمال الرجوب نائب المحافظ ورئيس لجنة الزكاة محمد السلايمة والشيخ محمد عويدات ممثلا عن الأوقاف والشؤون الدينية.

المحافظ اشاد بمبادرة وزارة الاوقاف والشؤون الديني ولجنة الزكاة لإطلاق هذه الحملة وتسام في دعم وإسناد الجهود المبذولة لمساعدة الاسر والحالات المعوزة والمحتاجة في المحافظة مشددا على ضرورة العمل المستمر من قبل الجميع لدعم المحتاجين و تحسين ظروف حياتهم.

وأضاف المحافظ الفتياني ان تعزيز التكافل الاجتماعي في فلسطين وإعادة الاعتبار له بشكل متمنيا ان تنجح الحملة في الوصول الى غياتها مؤكد على دعم المحافظة لهذه الحملة.