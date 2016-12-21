الجمعية العامة للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بالإجماع تصوت لصالح انضمام فلسطين في الاتحاد الدولي

عُمان/PNN – قال بسام زكارنه رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية ان الجمعية العامة للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد صوتت بالإجماع لانضمام فلسطين لرياضة الفروسية التقاط الأوتاد من ضمن ٣٢ دولة أعضاء في الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد .

وأضاف زكارنه انه اجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد بن عيسى الفيروز وناقش احتياجات الاتحاد الفلسطيني لتشكيل الفرق في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث استعدت عُمان والسعودية والعراق ومصر وجنوب افريقيا لاستضافة الفرق الفلسطينية وإعداد الفرسان والمدربين والحكام .

وقال زكارنه ان هذه الرياضة ستكون سهلة للفارس الفلسطيني بحيث تعتمد على الفارس والأحصنة متوفرة في فلسطين لذلك بحيث لا تحتاج هذه الرياضة أيضا لنقل الحصان مع الفارس وتقوم الدول المستضيفة بتوفير الأحصنة لجميع الفرسان من كل الدول وفقط يحتاج الفارس لحمل لباسه فقط والذهاب للبطولات في اَي دولة في العالم .

وقال هذه الرياضة تعيد الفارس والجمهور للعادات العربية بحيث يستخدم الفارس الرمح والسيف في تلك الرياضة .

وثمن زكارنه الجهد والتسهيلات التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي الشيخ محمد الفيروز لفلسطين وتعهده بدعم كامل للاتحاد الفلسطيني .

وقال زكارنه ان الاتخاد الفلسطيني سوف يبدء بتشكيل الفرق اعتباراً من بداية العام القادم للمشاركة في البطولات العربية والدولية وكأس العالم لرياضة التقاط الأوتاد .