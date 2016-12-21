الحساينة يلتقي رئيس الصندوق السعودي للتنمية ويناقش قضايا الاعمار

غزة/PNN – التقى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد محمد الحساينة على هامش مشاركته مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض – رئيس الصندوق السعودي للتنمية د. يوسف البسام، وناقش اللقاء قضايا اعمار غزة والتحديات التي تواجهها.

ووجه الوزير الحساينة الشكر باسم الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على جهودها الكبيرة في دعم ومساندة شعبنا الفلسطيني ودعم مشاريع إعادة اعمار غزة.

وتناول اللقاء الحديث عن مشاريع المنحة السعودية في اعمار غزة وسير العمل فيها، وغيرها من المشاريع المنفذة في محافظات الوطن بتمويل سعودي.