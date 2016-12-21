دورتموند يتعثر مجددا واينتراخت يفوز مرة أخرى

برلين/PNN – أضاع بروسيا دورتموند عددا كبيرا من الفرص ليتعادل 1-1 على أرضه مع أوجسبورج الثلاثاء وتتأثر حظوظه في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم قبل عطلة الشتاء.

وتفوق الكوري الجنوبي جي دونج-وون على الحارس رومان فايدنفيلر بعدما سدد مرتين على مرماه ليفتتح التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 33.

وسيطر دورتموند – الذي سدد لاعبه ماريو جوتسه في القائم في الدقيقة التاسعة – على الشوط الأول لكنه لم يترجم ضغطه حتى نجح عثمان ديمبلي في ادراك التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وأهدر أصحاب الضيافة العديد من الفرص في شوط ثان من طرف واحد وكان بيير-ايمريك اوباميانج هداف الدوري قريبا من التسجيل عدة مرات.

ويحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق تسع نقاط خلف المتصدرين بايرن ميونيخ ورازن بال شبورت لايبزيج قبل مواجهتهما الأربعاء.

وصعد اينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفوزه 3-صفر على عشرة لاعبين من ماينتس وسجل له برانيمير هرجوتا هدفين ليقوده للفوز الرابع في آخر سبع مباريات بالدوري.

وأحرز ماريو جوميز هدف الفوز لفولفسبورج ليقوده للتغلب 2-1 على بروسيا مونشنجلادباخ ليتساوى الفريقان برصيد 16 نقطة بينما زادت النتيجة من الضغط على اندريه شوبرت مدرب جلادباخ بعد الخسارة الخامسة في سبع مباريات.

وصعد هامبورج إلى المركز المؤهل لملحق البقاء بفوزه 2-1 على شالكه.