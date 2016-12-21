الجهاد الإسلامي: اغتيال الاحتلال للمهندس الزواري يؤكد الحقد على من يساعد الفلسطينيين

رام الله/PNN – أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تبنى فيها اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، توضح للقاصي و الداني مدى إجرام وحقد الاحتلال على الشعب الفلسطيني وكل من يمد يد العون له.

وقال الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، إن الشهيد الزواري “بطل استثنائي يؤكد بدمه إمكانية الدعم الفعلي من أمتنا و أحرار العالم ويكشف عورة كل من بوسعه مشاركة الشعب الفلسطيني تحرره وخلاصه من الاحتلال و لا يفعل شسئا لتحقيق ذلك”.

وأضاف عدنان في تصريح صحافي اليوم الأربعاء: تصريحات نتنياهو بعد اغتيال العالم الزواري تؤكد العربدة الدولية للكيان الصهيوني” مؤكدا أن الزواري هو شارة شرف للمقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها على استقطاب قدرات استثنائية تساهم في قتال المحتل والخلاص منه”.

وأبرق الشيخ عدنان بالتحية إلى ذوي الشهيد التونسي الزواري ورفاقه وإلى تونس وكل حر يسند و ينصر الشعب الفلسطيني.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكدت في وقت سابق أن مهندس الطيران محمد الزواري -الذي قتل يوم الجمعة الماضي في منطقة العين بمحافظة صفاقس بتونس- كان عضوا في الجناح.

وأوضحت القسام أن الزواري كان أحد رواد مشروع طائرات الأبابيل من دون طيار.

واتهمت حركة حماس الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف عملية الاغتيال.