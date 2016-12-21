اتفاقية مدينة روابي والبنك الأهلي الأردني

عمان/PNN-جاء هذا الإتفاق مع إطلاق البنك الأهلي الأردني حملة حسابات جديدة بعنوان “فرحة مستمرة”، حيث تضمنت هذه الحملة حساب توفير “قوشان العمر” وهو عبارة عن حساب يشمل جميع فئات المجتمع حيث أن شروط فتح هذا الحساب بسيطة وأنه سيجري السحب فيه على شقتين في مدينة روابي يتم السحب عليهما بشكل نصف سنوي.

وعبر موسى قمقام عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية مع مدينة روابي، حيث اعتبرها فاتحة جديدة للتعاون بين الطرفين، مضيفاً أن الجوائز التي تم إختيارها تلبي إحتياجات الناس وتشكل تحولا في حياتهم، فالحملة تحقق للفرد فرحة مستمرة لترافقه شقتان في مدينة روابي جوائز حساب توفير “فرحة مستمرة” من البنك الأهلي الأردني

كافة العمر، لذلك إخترنا مدينة مدينة روابي: وقع المدير الإقليمي للبنك الأهلي الأردني لفروع فلسطين موسى قمقام، إتفاقية تعاون مع بشار روابي فنحن لا نقدم لعملائنا فقط بيت من حجر، بل نقدم ما تسعى مدينة روابي له وهو أسلوب حياة عصري وحديث، مبديا تقديره للجهد الذي بذله المطور لإنشاء مدينة روابي، وأكد أن هذا الإنجاز الكبير للشعب الفلسطيني يجب دعمه وتعزيزه وتطوير مختلف الشراكات التي من شأنها انجاحه، وأعرب قمقام عن سعادته لزيارة مدينة روابي، حيث وجد فيها أفقا أوسع لتطوير مجتمع حضري متكامل.

من جهته أكد بشار المصري على أن مدينة روابي تسعى دائما لأن تكون جزءاً من المشاركة في مختلف المجالات التي تهدف لخدمة جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، معبراً عن سعادته بإبرام هذه الإتفاقية مع البنك الأهلي الأردني والذي كان دائما سباقا في الأعمال الإجتماعية، كما أعرب المصري عن أمله أن تتعزز هذه الشراكة وأن تتوسع لتشمل حملات مستقبلية ومجالات شراكة أكبر، داعيا الشركات الفلسطينية لتأسيس شراكات حقيقية تهدف إلى خدمة أبناء شعبنا وتصب في مصلحتهم، معتبرا أن هذه الاتفاقية خطوة أولى في طريق تعزيز الشراكة مع البنك الأهلي الأردني.

وأكد المصري أن هذه الاتفاقية ستمنح الفائزين فيها فرصة استثنائية لمشاركة الآلاف من سكان مدينة روابي السكن والحياة في المدينة بأسلوب حياة عصري، وأن ذلك سيمنحهم القدرة على التمتع بطبيعة المدينة الخلابة، ومشاركة الآلاف لحظات خاصة في مختلف مرافق المدينة الحيوية والترويجية والأنشطة الثقافية والفنية غير المسبوقة، بالإضافة إلى التجربة الفريدة في مرافق المدينة الترفيهية.

ومن الجدير بالذكر أن حساب توفير “قوشان العمر” جاء ضمن حملة شملت حسابات أخرى على جوائز غير تقليدية، منها حساب “توفير جامعتي” الذي يخص جميع فئات طلاب الجامعات والكليات الفلسطينية، وحساب “توفير أبنائي” والذي يخص الأعمار الأقل من 18 عام.