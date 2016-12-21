هكذا تتخلصين من صدأ حوض الجلي؟

يمكن للصدأ أن يظهر في حوض الجلي لديك لأن الماء التي تستخدمينها غنية بالحديد. قد يصعب عليك التخلّص من هذه البقع، ولكن مع الخطوات التالية التي وجداناها لك من موقع اطيب طبخة لن تواجهي هذه المشكلة بعد اليوم. تفقديها في ما يلي:

طريقة تنظيف الصدأ في حوض الجلي

1- خل أبيض وبايكنغ صودا:

أضيفي بعض القطرات من الخل الأبيض على ملعقة كبيرة من البايكنغ صودا. أخلطي المكوّنات جيداً حتى يتشكل لديك ما يشبه المعجون. إدهني المزيج على مكان الصدأ واتركيه لحوالى دقائق. أفركي المزيج على البقعة واتركيه منقوعاً لـ15 دقيقة إضافية. أسكبي الماء الفاتر لإزالة المزيج ثمّ نظّفي حوض الجلي بالصابون والماء. سأعيدي الكرة بحسب الحاجة لتحصلي على النظافة المطلوبة!

2- ليمون حامض وملح:

تعتبر هذه التقنية الأفضل لإزالة الصدأ! إقطعي حبة من الليمون الحامض في الوسط، غمّسيها بالملح وافركي مكان الصدأ. مفعول هذه التقنية فوري وسريع ولكن قد يتسبب بتغيير لون المكان الذي تنظّفينه.

3- ورق قصدير وخلّ أبيض:

خذي قطعة من ورق القصدير المعروف أيضاً بورق الألمنيون، غمّسيها بالخل الأبيض وافركي بواسطتها مكان الصدأ. قد تتطلّب هذه الطريقة القليل من القوة ولكن النتيجة مضمونة.

4- بايكنغ صودا وماء:

أنثري القليل من بيكاربونات الصوديوم على الصدأ واتركيه لحوالى 10 دقائق. إستخدمي فرشاة أسنان وافركي فيها المكان جيداً لتتخلّصي من كل الرواسب.