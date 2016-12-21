وزير التربية يبحث عدة قضايا مع اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية

رام الله/PNN – بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، ورئيس اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية د. سامر عرقاوي ووفداً من الاتحاد، عدة قضايا محورية ، والتي كان أبرزها عملية دمج كليات فلسطين التقنية بجامعة فلسطين التقنية – الخضوري.

وأكد صيدم حرص الوزارة والتزامها بتنفيذ كافة الوعود التي تم الاتفاق عليها سابقاً، معلناً أن اللجنة المكلفة بملف الدمج باتت في مراحل متقدمة من عملية دمج الكليات الحكومية بجامعة فلسطين التقنية – خضوري.

وأطلع الوفد على انشغاله بأزمة جامعة الأقصى وعدم انتظام الدوام فيها مما قد ينعكس على الامتحانات النهائية وإمكانية تأجيلها.

وعرض عرقاوي القضايا العالقة بين الوزارة والاتحاد داعياً إلى الاسراع في اتخاذ الاجراءات الايجابية لدعمها وتفعيلها.

وحضر اللقاء كل من الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا، ود. محمد أبو عودة ممثل جامعة الأقصى، ود. محمد قباجة أمين سر الاتحاد، وأعضاء الاتحاد م. محسن القواسمه، وأريج عوض.